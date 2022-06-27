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Как вырастить урожай в 100 кг огурцов: простая лимонная кислота сотворит чудо на огороде

27 июня 2022, 01:40

Думаете, чем лучше всего подкормить огурцы, чтобы был хороший урожай? Воспользуйтесь лимонной кислотой. Уже через неделю вы увидите ошеломительный результат.

лимонная кислота как удобрение
Лимонная кислота как удобрение огурцов - в чем польза и как применять / Фото ua.depositphotos.com

Как вырастить большой урожай огурцов - вопрос, который беспокоит каждого дачника, вложившего много труда в свой огород. Но иногда так бывает, что как бы вы не старались, как бы не удобряли землю, растение либо плохо растет, либо и того хуже - начинает чахнуть. Чтобы быстро исправить ситуацию, нужно применить малоизвестный метод, который тем не менее дает шикарный результат. В частности, использовать лимонную кислоту как удобрение для огурцов. Опытные дачники говорят, что такая подкормка позволит собрать 100 кг урожая.

Лимонная кислота для огурцов - в чем польза

Не секрет, что именно почва дает растению все необходимые вещества для развития. Поэтому необходимо сделать так, чтобы оно было в состоянии их впитать. Именно лимонная кислота делает чудеса с грунтом - она мобилизует, кальций, медь, железо, марганец, цинк, целый комплекс микроэлементов. После такой цитратной подкормки растение получит все необходимое питание, наполнится энергией и впоследствии порадует богатым урожаем.

Важно! Лимонная кислота как удобрение не применяется, если уровень кислотности почвы повышен.

Как определить уровень кислотности почвы

Проверить уровень кислотности можно самостоятельно. Для этого необходимо положить две столовые ложки земли в стакан кипяченой воды, тщательно перемешать и добавить столовую ложку 9-процентного уксуса.

Если реакции нет, это говорит о том, что почва на участке довольно кислая. Если в стакане есть несколько пузырьков, то грунт подходит для посева огурцов. Если пузырьков слишком много, землю следует раскислить.

Огурцы любят слабокислую почву. Оптимальный PH для огурцов — с уровнем 4,5-5. При таких условиях корни растения смогут хорошо усваивать все необходимые питательные элементы и обычную воду.

огурцы
Лимонная кислота является источником энергии для огурцов / Фото ua.depositphotos.com

Как развести лимонную кислоту для подкормки огурцов

Приготовить цитратную подкромку для огурцов очень просто. Для этого нужно развести одну-две чайные ложки лимонной кислоты в 10 литрах нагретой на солнце воды (вода должна быть обязательно мягкой). Этим раствором огурцы поливают из расчета: одно ведро на квадратный метр земли. Вода перед поливом цитратной подкормкой должна быть влажной, чтобы не было ожога корней.

Тепличные и парниковые огурцы, посаженные в закрытые конструкции в апреле, подкармливают раствором лимонной кислоты в июне. А растения открытого грунта, посеянные в мае, удобряют лимонной кислотой в начале июля.

Опытные огородники говорят, что после удобрения огурцов лимонной кислотой уже через неделю вы увидите ошеломительный результат.

Какие растения можно поливать лимонной кислотой

Кроме огурцов раствором лимонной кислоты можно подкормить тыквы, кабачки и патиссоны на открытом грунте.

Также такое удобрение понравится пасленовым культурам – томатам, баклажанам и стручковому перцу.

Подкисленную воду также любят комнатные цветы: фикусы, бугенвиллия, драцена, папоротники, азалии, гардении, фиалки, рододендроны и гортензии.

Ранее Главред писал, как вырастить высокий урожай картофеля.

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