Дешево и сердито: обычные спички избавят от мошек в вазоне и придадут яркости цветам

Спички для комнатных растений - в чем польза / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Практически ни одна квартира не обходится без комнатных растений, но даже при очень тщательном уходе зеленый любимец может начать болеть и чахнуть. Одна из причин этого - появление мошек в грунте. Бороться с проблемой можно разными способами, один из которых работает по принципу "дешево и сердито". А именно избавиться от мошек в цветах можно при помощи обычных спичек.

Почему появляются мошки в домашних вазонах? Причин может быть несколько. В частности, почва могла быть заранее заражена личинками или насекомые попали через открытое окно в комнату и поселились в цветах. Кроме того, мошки могли появиться из-за переувлажнения грунта и гниения опавших листьев растения в горшке.

Как избавиться от мошек в цветах

Чтобы предотвратить заражение цветов насекомыми, следует устранить возможные причины их появления:

пересаживать цветы в новый чистый (обработанный) субстрат;

не допускать регулярного переувлажнения земляного кома;

не оставлять растения у открытого окна без антимоскитных сеток на длительный период времени;

устранять опавшие засохшие листья с поверхности грунта.

Если соблюдать эти правила, то вероятность появления мошек сводится к минимуму. Но если все же проблема с мошками возникла, бороться с насекомыми можно при помощи обычных спичек.

Опытные цветоводы говорят, что минеральные вещества из зажигательной смеси содержат важнейшие для цветов элементы. В земле химические вещества, содержащиеся в зажигательной головке спички, преобразуются в удобрение и постепенно оказывают свое благотворное действие:

фосфор участвует в фотосинтезе, образовании корневой системы, улучшении функции всасывания, регуляции дыхания растения;

цинк необходим для образования гормона роста — ауксина, а также хлорофилла. Также он участвует в синтезе белка и углеводном обмене;

сера в составе зажигательной смеси постепенно растворяется и угнетает рост спор и бактерий.

Кроме того, зажигательная смесь спичек стимулирует рост растений и способствует длительному и интенсивному цветению. Растение будет закладывать максимальное число бутонов, а окрас лепестков будет ярче.

Как избавиться от мошек в цветах при помощи спичек

Чтобы назойливые мошки не докучали ни вам, ни растению, цветоводы советуют равномерно воткнуть в грунт 5-10 спичек головками вниз, отступив от края 3-5 см.

Цветок поливают чуть менее обычного, чтобы подсушенный грунт ускорил выздоровление.

Через три дня спички нужно поменять на новые. Так продолжается до полного исчезновения вредителей.

Спички в цветочном вазоне избавят от мошек / Фото vsadu.ru

Применять этот способ борьбы с мошками можно при первых признаках болезни растения и в период цветения, когда опрыскивание фунгицидами нежелательно.

Важно! Нельзя использовать слишком много спичек, иначе переизбыток компонентов вызовет интоксикацию и ожог корней.

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