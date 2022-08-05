Дешево и сердито: обычные спички избавят от мошек в вазоне и придадут яркости цветам

Спички предотвратят распространение болезнетворных патогенов. Кроме того, минеральные вещества из зажигательной смеси содержат важные для цветов элементы.
Практически ни одна квартира не обходится без комнатных растений, но даже при очень тщательном уходе зеленый любимец может начать болеть и чахнуть. Одна из причин этого - появление мошек в грунте. Бороться с проблемой можно разными способами, один из которых работает по принципу "дешево и сердито". А именно избавиться от мошек в цветах можно при помощи обычных спичек.
Почему появляются мошки в домашних вазонах? Причин может быть несколько. В частности, почва могла быть заранее заражена личинками или насекомые попали через открытое окно в комнату и поселились в цветах. Кроме того, мошки могли появиться из-за переувлажнения грунта и гниения опавших листьев растения в горшке.
Как избавиться от мошек в цветах
Чтобы предотвратить заражение цветов насекомыми, следует устранить возможные причины их появления:
- пересаживать цветы в новый чистый (обработанный) субстрат;
- не допускать регулярного переувлажнения земляного кома;
- не оставлять растения у открытого окна без антимоскитных сеток на длительный период времени;
- устранять опавшие засохшие листья с поверхности грунта.
Если соблюдать эти правила, то вероятность появления мошек сводится к минимуму. Но если все же проблема с мошками возникла, бороться с насекомыми можно при помощи обычных спичек.
Опытные цветоводы говорят, что минеральные вещества из зажигательной смеси содержат важнейшие для цветов элементы. В земле химические вещества, содержащиеся в зажигательной головке спички, преобразуются в удобрение и постепенно оказывают свое благотворное действие:
- фосфор участвует в фотосинтезе, образовании корневой системы, улучшении функции всасывания, регуляции дыхания растения;
- цинк необходим для образования гормона роста — ауксина, а также хлорофилла. Также он участвует в синтезе белка и углеводном обмене;
- сера в составе зажигательной смеси постепенно растворяется и угнетает рост спор и бактерий.
Кроме того, зажигательная смесь спичек стимулирует рост растений и способствует длительному и интенсивному цветению. Растение будет закладывать максимальное число бутонов, а окрас лепестков будет ярче.
Как избавиться от мошек в цветах при помощи спичек
Чтобы назойливые мошки не докучали ни вам, ни растению, цветоводы советуют равномерно воткнуть в грунт 5-10 спичек головками вниз, отступив от края 3-5 см.
Цветок поливают чуть менее обычного, чтобы подсушенный грунт ускорил выздоровление.
Через три дня спички нужно поменять на новые. Так продолжается до полного исчезновения вредителей.
Применять этот способ борьбы с мошками можно при первых признаках болезни растения и в период цветения, когда опрыскивание фунгицидами нежелательно.
Важно! Нельзя использовать слишком много спичек, иначе переизбыток компонентов вызовет интоксикацию и ожог корней.
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