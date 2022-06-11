Для оккупантов начнется ад в августе: экстрасенс назвал дату проигрыша РФ войны в Украине

Гороскоп для Украины / pixabay

Известный экстрасенс Макс Гордеев заявил, что предполагаемая смерть кремлевского диктатора Владимира Путина, может стать причиной проигрыша России войны против Украины.

В своем прогнозе на картах Таро Гордеев увидел, что в августе-сентябре Россия потерпит поражение в войне с Украиной.

По словам эксперта, все оккупанты предстанут перед Божьим судом и ответят за все зверства. Кроме того, Гордеев уверен, что карма настигнет российских солдат, и высока вероятность того, что их самих в будущем ждет то, что они делали с украинцами.

"Люди будут судить оккупантов. Все, кто пытался убить Украину, потерпят страшные муки. Минимум - у них не будет детей, максимум - с ними будет происходить то, что они делали с украинцами", - предсказал экстрасенс в программе Ранок с Украиной.

"Когда наш Бог Ярило встанет в свои планеты правления, тогда начнется ад для рашистов. Пик - это день солнцестояния (21 июня - ред.), второе - это август месяц", - сказал Гордеев.

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Гороскоп для Украины

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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