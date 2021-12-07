Диетолог рассказала, как отметить новогодние праздники без вреда для фигуры

По словам эксперты, алкогольные напитки усиливают голод.
Специалист по питанию Дженнифер Брунинг раскрыла способ, который поможет отметить Новый год по всем традициям, и при этом не навредить своей фигуре, пишет Eat This, Not That!
Диетолог утверждает, что главная причина набора лишних килограммов во время новогодних праздников - это большое количество спиртного.
По словам Брунинг, алкогольные напитки усиливают голод. В результате, после го употребления люди часто переедают.
Кроме того, спиртное содержит сахар, то есть огромное количество калорий.
Исходя из этого, тем, кто хочет сохранить свою фигуру в период праздников, специалист советует сократить количество алкогольных напитков до одного-двух одного бокалов в день.
Напомним, диетолог из США Лаура Бурак назвала самый вредный для организма и опасный для фигуры завтрак.
Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.
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