Диетолог рассказала, как отметить новогодние праздники без вреда для фигуры

Специалист по питанию Дженнифер Брунинг раскрыла способ, который поможет отметить Новый год по всем традициям, и при этом не навредить своей фигуре, пишет Eat This, Not That!

Диетолог утверждает, что главная причина набора лишних килограммов во время новогодних праздников - это большое количество спиртного.

По словам Брунинг, алкогольные напитки усиливают голод. В результате, после го употребления люди часто переедают.

Кроме того, спиртное содержит сахар, то есть огромное количество калорий.

Исходя из этого, тем, кто хочет сохранить свою фигуру в период праздников, специалист советует сократить количество алкогольных напитков до одного-двух одного бокалов в день.

