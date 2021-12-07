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Диетолог рассказала, как отметить новогодние праздники без вреда для фигуры

7 декабря 2021, 01:05
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По словам эксперты, алкогольные напитки усиливают голод.

новогодний стол
Новогодний стол должен быть с минимальным количеством спиртного / Фото pixaby

Специалист по питанию Дженнифер Брунинг раскрыла способ, который поможет отметить Новый год по всем традициям, и при этом не навредить своей фигуре, пишет Eat This, Not That!

Диетолог утверждает, что главная причина набора лишних килограммов во время новогодних праздников - это большое количество спиртного.

По словам Брунинг, алкогольные напитки усиливают голод. В результате, после го употребления люди часто переедают.

Кроме того, спиртное содержит сахар, то есть огромное количество калорий.

Исходя из этого, тем, кто хочет сохранить свою фигуру в период праздников, специалист советует сократить количество алкогольных напитков до одного-двух одного бокалов в день.

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Напомним, диетолог из США Лаура Бурак назвала самый вредный для организма и опасный для фигуры завтрак.

Также сообщалось, что некоторые сухофрукты лучше, чем свежие фрукты.

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