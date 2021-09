Диетолог рассказала, какой из осенних фруктов самый полезный для тела / ua.depositphotos.com

Груша – один из самых полезных фруктов, которых особенно много в продаже осенью. Такое мнение высказала диетолог Эми Гудсон в комментарии порталу Eat This, Not That.

По ее словам, груша обладает массой полезных свойств.

По словам Гудсон, этот фрукт содержит большое количество клетчатки, которая благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

"Груша среднего размера содержит около шести граммов клетчатки, часть из которой усваивается, а часть — нет. Эти виды клетчатки очень полезны для сердца и кишечника", — рассказала специалист.

Кроме того, в грушах высокое содержание антиоксидантов, которые уменьшают воспалительные процессы в организме и снижают риск хронических заболеваний, например, диабета второго типа. Специалист также добавила, что груши способствуют снижению уровня холестерина.

