Медик рассказал, как связано употребление фруктов и болезни печени / ua.depositphotos.com

Одной из причин возникновения болезней печени может стать неумеренное потребление фруктов. Об это сообщает портал Радио Sputnik со ссылкой на заявление врача-эндокринолога Зухры Павловой.

Медик напомнила, что в состав фруктов входят углеводы, глюкоза и фруктоза. Если питаться фруктами в больших количествах, последнее может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Чтобы избежать этой проблемы, нужно разделять фрукты при употреблении и избегать чрезмерной любви к ним.

"В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых — больше фруктозы и меньше глюкозы", — добавила она. К примеру, в яблоках гораздо больше фруктозы, в абрикосах — глюкозы.

Эндокринолог объяснила, глюкоза перерабатывается под действием инсулина. Потом она превращается в энергию и жировые запасы. Она назвала причины болезней органа − фруктоза вся захватывается белками печени.

Врач посоветовала есть фрукты вместе с другими продуктами. Поедая фрукты, человек получает глюкозу и фруктозу, что приводит к выбросу инсулина. Избежать болезней печени поможет белок.

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