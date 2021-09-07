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Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон"

7 сентября 2021, 15:37

В альтернативной медицине он широко используется для улучшения сна и уменьшения беспокойства.

сон
Для большинства людей плоды унаби безопасны, полезны и имеют множество преимуществ. / pixabay.com

Плод мармелада, также известный как китайский финик или унаби, произрастает в Южной Азии, но становится все более популярным во всем мире.

На первый взгляд, он представляет собой небольшой круглый плод с косточкой, содержащей семена, который растет на крупных цветущих кустах или деревьях. В зрелом состоянии они темно-красные или пурпурные и могут казаться слегка морщинистыми, пишет Express.co.uk.

Из-за их сладкого вкуса и жевательной текстуры они часто используются в конфетах и ​​десертах в некоторых частях Азии, где они обычно растут.

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В альтернативной медицине мармелад широко используется для улучшения сна и уменьшения беспокойства.

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Сухофрукты низкокалорийны, но богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Высокое количество калия играет важную роль в контроле над мышцами и способности расслабляться во время сна.

Исследования на животных и в пробирках показывают, что этот фрукт может принести впечатляющую пользу для вашего сна, а также улучшить нервную систему, иммунитет и пищеварение.

Четыре ученых из Южно-Китайского технологического университета обнаружили, что флавоноиды и сапонины, извлеченные из унаби, уменьшают бодрствование, ограничивают беспокойство и увеличивают продолжительность сна у мышей.

В том же исследовании изучалось влияние мармелада на мозг.

Результаты показали, что плод успокаивает активность в гиппокампе, где чрезмерное возбуждение может задерживать наступление сна.

Исследователи из университета выдвинули теорию о том, что седативное действие плода на гиппокамп может быть связано с содержащимися в нем флавоноидами и сапонинами.

Данные исследования показывают, что эти два класса фитохимических веществ продлевают время, которое люди проводят в быстром движении глаз (REM) и медленном сне (SWS) каждую ночь, а также расслабляют центральную нервную систему.

Майкл Бреус, эксперт по сну и циркадным ритмам, сообщил, что сочетание сапонинов и флавоноидов может помочь увеличить общую продолжительность сна.

"Зизифус содержит флавоноидное соединение, спинозин, которое, по-видимому, вызывает сонливость благодаря своему влиянию на уровень серотонина", - объяснил Бреус.

"Одно из самых сильных преимуществ унаби - его способность успокаивать ум, успокаивать нервную активность, а также помогать вызывать и поддерживать сон".

Плод также используется для улучшения пищеварения у людей, страдающих такими заболеваниями пищеварения, как синдром раздраженного кишечника (СРК). Около 50 процентов углеводов во фруктах поступают из клетчатки, которая известна своим благотворным действием на пищеварение.

Экстракты унаби также могут помочь укрепить слизистую оболочку желудка и кишечника, снижая риск повреждения от язв, травм и вредных бактерий, которые могут находиться в кишечнике.

Исследователи из Университета Чжэцзян обнаружили, что экстракты полисахарида укрепляют слизистую оболочку кишечника крыс с колитом, что улучшает их пищеварительные симптомы.

Клетчатка также может служить пищей для полезных кишечных бактерий, позволяя им расти и вытеснять вредные бактерии.

Для большинства людей плоды унаби безопасны, полезны и имеют множество преимуществ.

Однако, если вы принимаете антидепрессант венлафаксин или другие ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина (SSNRI), вам следует избегать мармелада, поскольку он может взаимодействовать с этими препаратами - по мнению ученых из Чжэцзянского университета.

Кроме того, одно исследование на мышах показало, что экстракт плодов может усиливать действие некоторых противосудорожных препаратов, включая фенитоин, фенобарбитон и карбамазепин.

Если вы принимаете какие-либо из этих препаратов, возможно, вы захотите обсудить любые возможные проблемы со своим терапевтом, прежде чем добавлять фрукты мармелад в свой рацион.

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