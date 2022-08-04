Морковную ботву лучше не выбрасывать: как применять отходы для здоровья, красоты и в кулинарии

Ботва моркови очень полезна. Ее можно добавлять в супы, пироги, соусы, а еще заварить вкуснейший чай, который ничем по вкусу не уступает зеленому.
После уборки урожая моркови огородники обычно выбрасывают ботву в компост - и это совершенно зря. Морковная ботва очень полезна, и ей можно найти применение при приготовлении разнообразных блюд, в народной медицине и для улучшения качества волос.
Морковная ботва - польза
Ботва моркови регулирует углеводный обмен, активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, имеет противовоспалительные и антисептические свойства. Кроме того, она очищает организм от шлаков.
Морковную ботву можно применять женщинам на грудном вскармливании, так как она способствует выделению молока.
Содержащийся в морковной ботве калий предотвращает заболевания сердца и помогает справиться с гипоксией - ощущением нехватки воздуха.
Ботва моркови может значительно улучшить зрение. Хлорофилл, которого много в морковной ботве, очищает кровь и лимфатические узлы от токсинов.
Также в ботве содержится селен – мощнейший природный антиоксидант. Он положительно влияет на состояние щитовидной железы и репродуктивную функцию и приостанавливает преждевременное старение. К слову, селен, содержащийся в морковной ботве, усваивается организмом на сто процентов.
Кроме селена ботва содержит еще и цинк. Поэтому морковную ботву нужно употреблять и мужчинам - она улучшает потенцию, способствует сохранению половой активности и функции деторождения до глубокой старости.
Одна веточка ботвы моркови в сутки способна перекрыть потребность организма в витамине А, а также в витаминах группы В.
Кому нельзя употреблять морковную ботву
Морковная ботва категорически противопоказана людям, которые страдают от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при повышенной кислотности желудка и нарушениях работы поджелудочной железы.
Как есть морковную ботву
Ботва моркови имеет очень приятный аромат, ее можно добавлять в салаты. Если посыпать рубленой ботвой вареный картофель, вы будете приятно удивлены необычным вкусом.
Кроме того, морковную ботву можно сварить. Этот отвар добавляют в супы. Саму же вареную зелень можно использовать как начинку для пирогов.
Также можно приготовить соус из морковной ботвы. Для этого ее нужно промыть, просушить, смешать со сливочным маслом, переложить в стеклянную баночку и хранить в холодильнике.
Чем полезен чай из ботвы моркови
Чай из морковной ботвы полезен для гипертоников. Также его можно применять при авитаминозах, бессоницах и нервных расстройствах. Так как в зелени содержится больше витамина С, чем в самом корнеплоде, такой напиток еще и укрепляет иммунитет.
Как приготовить чай из морковной ботвы от бессоницы
1 ст. ложку измельченной сухой ботвы залить стаканом кипятка, добавить щепотку сушеной травы мелиссы лимонной и настоять, как обычный чай, в течение 5-7 минут. Добавить мед по вкусу.
Пить перед сном на протяжении 2-4 недель.
Чай из ботвы моркови
Если приготовить чай по такому рецепту, то на вкус он будет ничем не хуже качественного зеленого с приятной горчинкой.
Вам понадобится:
- листья малины, черной смородины, яблони и вишни – по 2-3 штуки;
- морковная ботва (от одного корнеплода);
- вода – литр;
- варенье или мед – для подачи.
Листья и морковную ботву положить в заварочный чайник, залить кипятком и дать настояться не менее 10 минут. Подавать чай с вареньем или медом.
Кстати, листья и ботву можно засушить и сохранить до зимы.
Морковная ботва для волос - как применять
Ботва моркови поможет улучшить внешний вид волос и ускорить рост. Для этого их нужно ополаскивать специальным настоем каждый раз после мытья головы.
Две-три столовые ложки сухой ботвы залить 1,5 л кипятка, настоять два-три часа. Перед ополаскиванием настой подогреть, чтобы был теплым. Волосы не вытирать, а дать высохнуть самим.
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