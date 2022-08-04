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Морковную ботву лучше не выбрасывать: как применять отходы для здоровья, красоты и в кулинарии

4 августа 2022, 13:31

Ботва моркови очень полезна. Ее можно добавлять в супы, пироги, соусы, а еще заварить вкуснейший чай, который ничем по вкусу не уступает зеленому.

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Ботва моркови применяется в народной медицине / Фото ua.depositphotos.com

После уборки урожая моркови огородники обычно выбрасывают ботву в компост - и это совершенно зря. Морковная ботва очень полезна, и ей можно найти применение при приготовлении разнообразных блюд, в народной медицине и для улучшения качества волос.

Морковная ботва - польза

Ботва моркови регулирует углеводный обмен, активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, имеет противовоспалительные и антисептические свойства. Кроме того, она очищает организм от шлаков.

Морковную ботву можно применять женщинам на грудном вскармливании, так как она способствует выделению молока.

Содержащийся в морковной ботве калий предотвращает заболевания сердца и помогает справиться с гипоксией - ощущением нехватки воздуха.

Ботва моркови может значительно улучшить зрение. Хлорофилл, которого много в морковной ботве, очищает кровь и лимфатические узлы от токсинов.

Также в ботве содержится селен – мощнейший природный антиоксидант. Он положительно влияет на состояние щитовидной железы и репродуктивную функцию и приостанавливает преждевременное старение. К слову, селен, содержащийся в морковной ботве, усваивается организмом на сто процентов.

Кроме селена ботва содержит еще и цинк. Поэтому морковную ботву нужно употреблять и мужчинам - она улучшает потенцию, способствует сохранению половой активности и функции деторождения до глубокой старости.

Одна веточка ботвы моркови в сутки способна перекрыть потребность организма в витамине А, а также в витаминах группы В.

Кому нельзя употреблять морковную ботву

Морковная ботва категорически противопоказана людям, которые страдают от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при повышенной кислотности желудка и нарушениях работы поджелудочной железы.

Как есть морковную ботву

Ботва моркови имеет очень приятный аромат, ее можно добавлять в салаты. Если посыпать рубленой ботвой вареный картофель, вы будете приятно удивлены необычным вкусом.

Кроме того, морковную ботву можно сварить. Этот отвар добавляют в супы. Саму же вареную зелень можно использовать как начинку для пирогов.

Также можно приготовить соус из морковной ботвы. Для этого ее нужно промыть, просушить, смешать со сливочным маслом, переложить в стеклянную баночку и хранить в холодильнике.

Чем полезен чай из ботвы моркови

Чай из морковной ботвы полезен для гипертоников. Также его можно применять при авитаминозах, бессоницах и нервных расстройствах. Так как в зелени содержится больше витамина С, чем в самом корнеплоде, такой напиток еще и укрепляет иммунитет.

Как приготовить чай из морковной ботвы от бессоницы

1 ст. ложку измельченной сухой ботвы залить стаканом кипятка, добавить щепотку сушеной травы мелиссы лимонной и настоять, как обычный чай, в течение 5-7 минут. Добавить мед по вкусу.

Пить перед сном на протяжении 2-4 недель.

Чай из ботвы моркови

Если приготовить чай по такому рецепту, то на вкус он будет ничем не хуже качественного зеленого с приятной горчинкой.

Вам понадобится:

  • листья малины, черной смородины, яблони и вишни – по 2-3 штуки;
  • морковная ботва (от одного корнеплода);
  • вода – литр;
  • варенье или мед – для подачи.

Листья и морковную ботву положить в заварочный чайник, залить кипятком и дать настояться не менее 10 минут. Подавать чай с вареньем или медом.

Кстати, листья и ботву можно засушить и сохранить до зимы.

Морковная ботва для волос - как применять

Ботва моркови поможет улучшить внешний вид волос и ускорить рост. Для этого их нужно ополаскивать специальным настоем каждый раз после мытья головы.

Две-три столовые ложки сухой ботвы залить 1,5 л кипятка, настоять два-три часа. Перед ополаскиванием настой подогреть, чтобы был теплым. Волосы не вытирать, а дать высохнуть самим.

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