"Держите при себе документы и лекарства": астролог сделала жуткий прогноз из-за "бесчинств" Урана

Из-за повышенной активности Урана люди (не только в Украине, но и в мире) будут подвергаться опасности на протяжении февраля и марта нынешнего года. Такой прогноз озвучила известный астролог и таролог Ирина Звягина на своей странице в социальной сети Facebook.
"Уран-таки натворил беды… И произошло именно то, чего никто не ждал. У нас все мысли были о войне, а тряхнуло в другом месте. Это еще раз пример того, что с Ураном трудно предугадать, что и где случится. Его дело - нарушать наши планы, расчеты и подстраховки […].И все же, Уран как-то предупреждает. Уже после события можно понять, что "звоночки" были. Каким-то особым чутьем мы уже знаем о приближающейся опасности или беде. Пишу это, потому что Уран будет сильно влиять на ход событий в феврале и марте. Держите при себе документы и лекарства. Не злоупотребляйте алкоголем, чтобы всегда быть в динамичном равновесии", − предупредила астролог.
Гороскоп для Украины
Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.
Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.
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