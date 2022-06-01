Деньги потекут рекой: астролог назвал самые денежные дни в июне

Денежный гороскоп на июнь / pixabay

В июне планета Венера, которая отвечает за финансы и ресурсы, будет идти по сильному знаку Тельца. Как говорит астролог Влад Росс, это создаст почву для накоплений и разумных расходов.

"Это время будет прекрасным для Украины, поскольку в нее потечет много денег. Из-за рубежа будут поступать большие суммы, будет множество инвестиций", - сказал астролог Главреду.

Астролог отмечает, что брать или давать в долг деньги не стоит.

"Особенно это касается напряженных аспектов Венеры – 11-13 и 18-20 июня", - говорит Росс.

Самый удачный период для финансовых рисков, по словам астролога, будет после 21 июня.

Гороскоп для Украины

Также Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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