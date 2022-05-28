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Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на июнь, которые принесут успех и деньги

28 мая 2022, 21:35

Приметы на июнь 2022 помогут привлечь удачу и богатство.

лето, приметы
Приметы на июнь 2022 / pixabay

Первый месяц лета 2022 может принести много хорошего. С приходом июня всегда приходит больше сил и вдохновения, но важно знать, какие дни являются неблагоприятными для работы и поездок.

Эти приметы на июнь помогут вам избежать неприятностей и привлечь удачу.

Эксперты советуют начать первый месяц лета 2022 июнь в хорошем настроении, чтобы никакие неприятности не могли испортить настроения.

Приметы на июнь 2022

Если 1 июня идет дождь, то ждать жаркого лета. Если встретили кукушку, ждать удачи.

Если 2 июня посадить огурцы, то ждите огромный урожай.

Если 3 июня началась гроза и дождь, то ждать ненастья в июле.

Если 4 июня попасть под ливень, то ждать невероятной удачи и прибыли.

Если 5 июня много звезд, то урожай будет богатым. Если взять деньги в долг, то все лето денег не видать.

Если 6 июня умыть детей святой водой, то болезней не видать.

Если 7 июня посмотреть в чужое окно, то можно привлечь беды к себе. Гости неожиданно пришли в дом, ждать новостей.

Если 8 июня начинать новые дела, то можно их не завершить. Нельзя рассказывать о планах, чтобы удачу не спугнуть.

Если 9 июня начинать убирать, то ждать убытки. Нужно домового задобрить, чтобы пришла неожиданная прибыль.

Если 10 июня безветренный день, то будет богатый урожай овощей. Птицы кричат, то будет ненастная погода.

Если 11 июня начать землю копать, то можно остаться без урожая. Нельзя разводить костер на земле, можно привлечь неприятности.

Если 12 июня гром гремит, то лето будет теплое.

Если 13 июня ясная и солнечная погода, о скоро будет гроза и похолодание.

Если 14 июня сильная роса утром, то урожай будет хорошим.

Если 15 июня умыться из колодца, то удачу привлечь можно. А если по росе босиком пройтись, то можно привлечь здоровье.

Если 16 июня заметили много омаров, то ждать тепла. Ветер с южной стороны, ждать хорошей и комфортной погоды.

Если 17 июня ленится, то удачи не ждать. Молча работать, то еще год ни в чем не нуждаться.

Если 18 июня приснился плохой сон, нужно три раза умыться водой.

Если 19 июня до обеда грядки прополоть, то без сорняков быть. Кто рано встает, к тому и счастье в дом идет.

Если 20 июня позвать в дом гостей, то удачи и денег не видать еще долго.

Если 21 июня день ясный, то погода будет хорошей.

Если 22 июня много звезд, то урожай гороха будет хорошим. Яблоко съесть, здоровье привлечь.

Если 23 июня случайно перо найти, то ждать счастья. Если дождь идет и светит солнце, нельзя менять намеченные планы.

Если 24 июня подобрать что-то с земли и смотреть в глаза прохожим, то можно привлечь ненастье и сглаз.

Если 25 июня деньги в долг давать, то в нужде до осени жить.

Если 26 июня в лес пойти, то ждать неприятностей.

Если 27 июня начинается с дождя, то будет похолодание. Радуга на небе, желание исполнится.

Если 28 июня найти листок клевера, будет талисман на весь год.

Если 29 июня собрать травы на чай, можно укрепить здоровье и избавиться от недугов.

Если 30 июня багровый закат, то к ненастью. Много под солнечными лучами время провести, то здоровье обрести.

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