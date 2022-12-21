Астролог рассказала, в какие даты велика вероятность атаки врагов на Киев

Самым опасным периодом для Украины (это касается и возможного повторного наступления русских оккупантов на Киев, будет время со второй половины января и вплоть до середины марта. Именно такой астрологический прогноз опубликовала астролог Светлана Баунова на своей странице в социальной сети Instagram.
"Во второй половине февраля и в марте, согласно прогнозу Украины, опять пойдет основной напряженный аспект, который затягивается на 2022-2023 года, говорящий об интригах, закулисных играх и обманах, связанных с военными действиями. Нас могут опять начать уговаривать на переговоры, затягивать поставки оружия, вести переговоры за спиной Украины о каких-то собственных интересах. Это очень неприятный аспект, с которым мы сталкиваемся уже не первый раз [...] Говорит ли вся эта когорта напряженок о новом наступлении на Киев? Мне сказать сложно, но я допускаю такую вероятность, глядя на прогноз", − рассказала она.
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Гороскоп для Украины
Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.
Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.
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