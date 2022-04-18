Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

Если дома завалялся хлеб, который покрылся плесенью, не стоит его выбрасывать. Лучше приготовить эффективное удобрение для цветов в домашних условиях.
Розы - это безусловно украшение любого сада и гордость для его хозяйки. Чтобы розы пышно цвели, растения нужно подкармливать. Можно купить удобрение для роз в цветочном магазине. Еще один вариант - самостоятельно приготовить подкромку дома, тем более что это просто и дешево.
Часто опытные садоводы применяют необычные, но очень эффективные удобрения для роз и других цветов. Например, хлебную и травяную закваски.
Хлебная закваска - лучшее удобрение для роз
Если дома завалялся несвежий хлеб, который покрылся плесенью, не стоит его выбрасывать, ведь из него можно приготовить хорошее удобрение для цветов в домашних условиях.
Шестилитровые или десятилитровые пластиковые бутылки для воды на 1/4 нужно заполнить неликвидным хлебом (ржаным и пшеничным в соотношении 50х50) и залить водой. Закупорить и оставить на неделю на солнце.
Эта подкормка используется в том случае, если растение болеет или плохо перезимовало.
Травяное удобрение для цветов
В бочку или ведро нужно насыпать выполотые сорняки, одуванчики, крапиву и залить водой. Удобрение будет готово через неделю. Хотя запах у него будет не очень приятный, зато эффективность - несравненная.
Как применять хлебную и травяную закваску для цветов
Хлебную и травяную закваску нельзя использовать в чистом виде. Их нужно разбавлять: примерно 1 литр закваски на ведро воды.
Важно! При частом применении хлебная закваска привлекает муравьев.
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