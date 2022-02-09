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Цветы будут в восторге: удобрение для растений из рыбы, которым пользовались еще наши бабушки

9 февраля 2022, 05:09

То, что нам кажется отходами, может стать настоящим деликатесом для цветов. Не спешите выбрасывать рыбьи головы - их лучше закопать в вазон.

цветы, рыба, удобрение
Рыба как удобрение хорошо работает при пересадке цветов / Коллаж pixabay.com

Сейчас в любом специализированном магазине можно купить универсальное удобрение для комнатных цветов и для любых растений в саду и огороде - это, пожалуй, самый простой способ подкормить зеленых любимцев. Но еще проще - использовать для подкормки то, что есть на кухне. Так делали наши бабушки, и результаты были весьма хороши.

Во времена СССР был дефицит всего и всегда, поэтому трудно было достать удобрения для растений. Поэтому приходилось выкручиваться - кто как может. Так и стала применяться свежая рыба как удобрение для цветов.

Рыба как удобрение для цветов - в чем польза

Рыба содержит большое количество фосфора - он необходим для нормального развития растений. Также в ней содержится и много других полезных веществ.

Если использовать удобрение из рыбных отходов (например, головы), то можно добиться впечатляющих результатов:

  • активизации обменных процессов;
  • усиления фотосинтеза;
  • обеспечения полноценного дыхания растений;
  • формирования здоровой корневой системы и бутонов.

А еще после такого удобрения почва стает более "жирной" и плодородной.

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Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях из свежей рыбы

Для подкормки растений можно использовать как свежую, так и замороженную морскую или речную рыбу. Чаще всего в качестве удобрения используют голову, но подойдет и любая другая часть тушки.

Важно: рыба должна быть свежей и обязательно комнатной температуры.

Если просто положить рыбу в вазон, то пользы не будет. Ее нужно обязательно прикопать, чтобы она начала разлагаться и отдавать корневой системе всю свою пользу. К слову, в этом случае вас не побеспокоят ни мошки, ни неприятный запах.

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Как подкормить цветы свежей рыбой

Рыбную подкормку для растений используют только в момент пересадки.

Сначала присыпьте дно горшка землёй, положите туда рыбью голову и только после этого начинайте сажать растение. После пересадки обильно полейте цветок.

Если вы хотите подкормить растение, но при этом его не пересаживать, то раскопайте в вазоне несколько ямок глубиной 3-5 см. В каждую из ямок поместите небольшой кусочек свежей рыбы (диаметром до двух сантиметров). Присыпьте землёй и полейте цветок небольшим количеством тёплой воды.

Рыба как удобрение для цветов используется не чаще двух раз в год.

Рыба как удобрение для помидоров и картофеля

Рыба применяется как удобрение не только для цветов, но и для помидоров и картофеля. Опытные агрономы говорят, что это удобрение способствует росту растений и получению большого урожая.

Специалисты советуют в посадочную ямку положить несколько мелких рыбешек, например, кильку, мойву или салаку.

А еще можно применять жидкое удобрение из рыбных отходов. Для этого с помощью блендера перемелите рыбу или ее отходы в кашицу и разбавьте небольшим количеством воды. Можно добавить перегной и яичную скорлупу.

Рыбная смесь должная настояться в течение часа. На 5 литров воды идет 0,5 литра смеси.

Почву поливают между кустами 1 раз в 3-4 недели.

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Ранее Главред писал, что вода из аквариума - универсальное удобрение для комнатных цветов. Дело в том, что в помете рыб содержится азот и фосфор, что делает эту воду отличной подкормкой для любых растений, в том числе и для орхидей, и даже для рассады.

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