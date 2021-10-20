Цукерберг решил переименовать Facebook ради метавселенной — СМИ

Facebook может получить новое название / Фото Reuters

Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, а также Instagram и мессенджером WhatsApp, планирует провести ребрендинг и уже на следующей неделе объявит об изменении названия. Каким оно будет - пока что неизвестно.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг собирается рассказать о соответствующих планах во время ежегодной конференции Connect 28 октября или даже раньше, пишет The Verge со ссылкой на собственные источники.

В издании связывают будущий ребрендинг со стремлением Цукерберга к созданию "метавселенной".

Сейчас более 10 тысяч сотрудников Facebook работают над разработкой AR-очков, которые, по мнению главы компании, впоследствии станут такими же массовыми, как и смартфоны.

В июле Цукерберг заявлял, что в течение следующих нескольких лет Facebook "фактически перейдет от компании социальных сетей к компании метавселенной ". Создавать "метавселенную" будут "узкоспециализированные инженеры".

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Отметим, в 2014 году Facebook за два миллиарда долларов купил компанию Oculus, которая производит гарнитуры для виртуальной реальности (VR). С тех пор корпорация разрабатывает Horizon - цифровой мир, в котором люди смогут взаимодействовать с помощью технологии VR.

В августе компания представила Horizon Workrooms — приложение, в котором коллеги с помощью гарнитур для VR могут проводить собрания в виртуальной комнате, где все они выглядят как мультяшные 3D-версии самих себя.

Читайте также"Мы уронили вообще всё, Марк, честно!": самые яркие фотожабы на сбой Facebook, Instagram и WhatsAppНапомним, 4 октября произошел масштабный сбой на платформе Facebook, а также на сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Жаловались пользователи и на работу Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat.

Работа популярных Интернет-ресурсов возобновилась примерно около часа ночи по Киеву – сбой длился примерно семь часов.

В компании сообщили, что причиной сбоя стало неудачное внесение изменений в конфигурацию магистральных маршрутизаторов. В компании уверяют, что данные пользователей не пострадали.

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями.

Из-за сбоя Цукерберг потерял деньги - акции компании упали на пять процентов, а сам владелец Facebook обеднел на 6,6 млрд долларов.