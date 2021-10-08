Закрыли рот Цукербергу и "удалили" Facebook: новая обложка TIME вызвала бурные обсуждения в соцсетях

Цукерберг на обложке TIME / Фото из инстаграма TIME

На новой обложке журнала TIME изобразили самое обсуждаемое событие недели – глобальный шестичасовой сбой в работе Facebook и связанных с ней сервисов. Главную тему номера посвятили скандалу по разоблачению внутренней информации компании, которую предоставила разоблачитель Фрэнсис Хауген.

Изображение новой обложки TIME выложили в своих соцсетях. Она сразу же вызвала бурные обсуждения. Так, поверх фотографии с Марком Цукербергом изображено окно подтверждения, на котором написано "Удалить Facebook?" и предложены варианты "Отменить" и "Удалить".

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря: те, кто или уже удалил эту соцсеть, или собирается, и те, кто защищают фейсбук. Хотя, стоит отметить, что вторых гораздо меньше.

"Я удалился 2 года назад. Это было моим лучшим решением";

"Удалился в 2014 году";

"Да. Время удаляться";

"Хм, а почему мы читаем обо всем этом в Цукерберговском инстаграме?";

"Фейсбук – угроза либерально-демократическим процессам";

"Фейсбук, инстаграм, твиттер и тикток – современный рак"

В номере анализируют влияние утечки информации от экс-сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген на развитие соцсетей. Женщина начала собирать внутренние документы компании, чтобы доказать, что фейсбук– опасная социальная сеть. В подтверждение своего мнения она передала прессе и законодателям большой объем внутренней документации Facebook и дала показания в Сенате.

В частности, экс-работница корпорации утверждает, что социальная сеть намеренно не удаляет контент, разжигающий вражду, чтобы люди были сильнее вовлечены в пользование соцсетями компании, а сама Facebook получала за счет этого большую прибыль. Впрочем, сам Цукерберг все отрицает.

Что примечательно, Марк Цукерберг уже появлялся на обложке TIME как человек года. В 2010 году его признали "человеком года" и назвали "объединителем".

Обложка с Цукербергом в декабре 2010 – январе 2011 года / Картинки с time.com

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