УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В Украине не работают соцсети: что случилось с Facebook, Instagram и TikTok

4 октября 2021, 20:21

Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайта и серверов, а также с авторизацией на сервисах.

Telegram
Соцсети не работают

В понедельник, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и других пользовательских платформ.

В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе Facebook, Instagram и Netflix. Пользователи жалуются, что не работают ни сайт, ни приложения сервисов.

В то же время стали недоступны Netflix, Steam и PlayStation Network. Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайта и серверов, а также с авторизацией на сервисах.

Также проблемы наблюдаются с работой социальной сети Twitter. У большинства пользователей возникает проблема с работой сайта и приложения, а также с авторизацией.

Под вечер начали проблемы и с работой мессенджера Telegram. У пользователей проблемы с подключением к сервису или подолгу отправляются сообщения.

Реклама

Кроме того, проблемы также возникают у пользователей сервиса Minecraft, Amazon, Alexa, игры Among Us и Google Play, Spotify.

Компания Facebook заявила, что знает о проблеме и работает над устранением, а также принесла извинения пользователям за неудобства.

Известно, что проблемы с доступом начались примерно в 18:25 по киевскому времени.

Отметим, что всеми тремя платформами владеет компания Faceboоk.

В то же время в Германии упали не только Facebook, WhatsApp и Instagram, но и ведущие телеком-провайдеры.

Также сообщается, что примерно в 20:30 начал плохо работать и TikTok. 60% пользователей жалуются, что возникают проблемы со входом в приложение, а еще 20% сообщают о проблеме с подключением к сервису.

При этом к "эстафете" присоединились Youtube, Snapchat и Reddit. Частичные проблемы наблюдаются в работе Skype и Viber.

Ранее сообщали, что хакеры слили личные данные пользователей Facebook.

На хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей социальной сети. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.

viber
Instagram Facebook Telegram Amazon Netflix
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьбаГороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачкаВ Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка Настоящие тайны Путина: о чем умолчал ПугачевНастоящие тайны Путина: о чем умолчал Пугачев "Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце"Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце Как вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делатьКак вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делать

Последние новости

20:47

"Сходка" в Трускавце больше была нужна Зеленскому, чем его депутатам

20:21

В Украине не работают соцсети: что случилось с Facebook, Instagram и TikTok Видео

20:17

Рада начала процедуру отставки Разумкова с должности спикера

20:03

В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой Видео

19:24

"Я не знаю, человек ли это": мать убитой Мирославы Третьяк хочет пожизненного для душегуба ее дочки

Реклама
19:21

О чем может говорить частая отрыжка и когда нужно обращаться к врачу

19:16

"Мальдивы в огне": украинская каратистка показала сексуальную фигуру в купальнике

19:14

Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Видео

19:14

Арахамия выдвинул резкие обвинения в адрес Разумкова Видео

19:02

Инфекционист рассказал, как фейковые COVID-сертификаты могут наделать беды в Украине Видео

18:58

Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Видео

18:40

В Минздраве назвали тревожные симптомы, при которых больному коронавирусом нужна госпитализация

18:30

"Ваша ученица лесбиянка?": в Николаеве заметили странную рекламу для учителей (фото)

18:29

В ЕС рекомендовали третью дозу вакцины от коронавируса, но лишь для "избранных"

18:15

Под Киевом устроили драку со стрельбой за место в такси: "Не смогли определиться, кто поедет первым"

18:12

Северный поток-2 начали заполнять газом Видео

18:00

Украинские дизайнеры попали в громкий скандал из-за обложки для российского журнала Elle

17:56

В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Фото

17:54

Украина и ЕС обсуждают новую военно-учебную миссию - МИД

17:31

На уроке труда школьнику "заехали" стульчиком в висок, учитель не отреагировал

Реклама
17:28

Укрзализныця подписала контракт на достройку Дарницкого моста по программе Зеленского

17:27

"Он появился очень недавно". Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, вновь влюблена Видео

17:25

Приметы на 5 октября: что нельзя делать в Фокин день и как не попасть в беду Видео

17:23

"Донести всеми возможными способами": Зеленский дал Кабмину коронавирусное поручение Видео

16:58

Как вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делать

16:51

Киев на грани оранжевой зоны карантина Видео

16:23

К чему снится бывший: толкование известных сонников

16:22

Самый вкусный шоколадный кекс: рецепт за 5 минут Видео

16:11

Ничем не болел – и случился инсульт: из груди 13-летнего волынянина достали сердце 70-летнего деда Видео

16:06

В Днепре мужчина отказался ложиться в больницу с коронавирусом: спустя 2 дня он умер в "скорой"

16:04

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: богатство, престижная работа или конфликты с начальством Видео

15:51

Украинцам светит "красная" зона: какие регионы на грани ужесточения карантина Видео

15:49

В Китае ученый предупредил человечество об угрозе нового вируса Х

15:37

В Еврокомиссии поставили точку в слухах об отмене безвизового режима с Украиной Видео

15:24

Инфекционист предупредил невакцинированных о проблемах на работе: "От такого проще избавиться"

15:01

Ольга Сумская без макияжа показала, как следит за фигурой

15:00

20 ударов в голову: в Чернигове избитого до полусмерти копа ограбили прохожие - детали расправы Видео

15:00

Гороскоп на 5 октября 2021 для всех знаков зодиака: трудности, долги или успех во всем Видео

14:45

Мать просто молча смотрела: подробности убийства 10-летней девочки отчимом на Закарпатье

14:33

В Офисе президента прокомментировали расследование об офшорных фирмах Зеленского и его окружения

Реклама
14:19

У Путина ответили на предложение Зеленского о встрече и назвали условие Видео

14:15

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 4-10 октября: лучшие дни

14:09

Главный санврач назвал сценарии развития COVID-пандемии в Украине Видео

14:04

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

14:02

Зеленский осмотрел с воздуха "Большую стройку" объездной дороги Трускавца

13:59

Газ для населения в октябре подорожает: в каких регионах украинцам нужно приготовиться

13:53

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения Видео

13:21

В киевском лесу нашли опасного паука, от укуса которого немеет все тело

13:19

Трое взрослых и трое детей едва не отправились на тот свет из-за газовой колонки Видео

13:14

По центру Тернополя ночью разгуливали буйволы: как они там оказались Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять