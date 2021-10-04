В Украине не работают соцсети: что случилось с Facebook, Instagram и TikTok

Соцсети не работают

В понедельник, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и других пользовательских платформ.

В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе Facebook, Instagram и Netflix. Пользователи жалуются, что не работают ни сайт, ни приложения сервисов.

В то же время стали недоступны Netflix, Steam и PlayStation Network. Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайта и серверов, а также с авторизацией на сервисах.

Также проблемы наблюдаются с работой социальной сети Twitter. У большинства пользователей возникает проблема с работой сайта и приложения, а также с авторизацией.

Под вечер начали проблемы и с работой мессенджера Telegram. У пользователей проблемы с подключением к сервису или подолгу отправляются сообщения.

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Кроме того, проблемы также возникают у пользователей сервиса Minecraft, Amazon, Alexa, игры Among Us и Google Play, Spotify.

Компания Facebook заявила, что знает о проблеме и работает над устранением, а также принесла извинения пользователям за неудобства.

Известно, что проблемы с доступом начались примерно в 18:25 по киевскому времени.

Отметим, что всеми тремя платформами владеет компания Faceboоk.

В то же время в Германии упали не только Facebook, WhatsApp и Instagram, но и ведущие телеком-провайдеры.

Также сообщается, что примерно в 20:30 начал плохо работать и TikTok. 60% пользователей жалуются, что возникают проблемы со входом в приложение, а еще 20% сообщают о проблеме с подключением к сервису.

При этом к "эстафете" присоединились Youtube, Snapchat и Reddit. Частичные проблемы наблюдаются в работе Skype и Viber.

Ранее сообщали, что хакеры слили личные данные пользователей Facebook.

На хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей социальной сети. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.