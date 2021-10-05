Пришлось использовать болгарку: в Facebook назвали причину масштабного сбоя

Марк Цукеберг лично извинился перед всеми пострадавшими из-за сбоя пользователями и компаниями / Фото Reuters

В понедельник, 4 октября, в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, длился он около семи часов, а его причиной стало неудачное внесение изменений в конфигурацию.

"Наши инженеры выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь", — говорится в сообщении на сайте компании.

Представители Facebook отметили, что "это нарушение сетевого трафика спровоцировало каскадное влияние на способы связи центров обработки данных, в результате чего услуги были остановлены".

"Основная причина этого сбоя также повлияла на многие внутренние инструменты и системы, которые мы используем в повседневной работе, что усложнило наши попытки быстро диагностировать и решить проблему", — пояснили в корпорации.

При этом в компании уверяют, что в результате сбоя данные пользователей не пострадали.

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"Наши сервисы снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их в нормальный режим работы", —говорят разработчики.

В Facebook также извинились перед всеми пострадавшими пользователями и компаниями: "Мы понимаем, какое влияние на жизнь людей оказывают подобные перебои в работе, и осознаем свою ответственность за информирование людей о сбоях в работе наших услуг".

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за масштабный сбой.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми", - написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

Как сообщал Главред, вечером 4 октября произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые масштабные проблемы возникли на платформе Facebook. Также речь идет о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Позже пользователи начали массово жаловаться на работу в Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat.

Сбой продолжался около семи часов. Это самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей.

Стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Марк Цукерберг обеднел на 6 миллиардов 600 миллионов долларов.

В ночь на 5 октября социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp начали восстанавливать работу.

Журналист газеты The New York Times Майк Айзек, ссылаясь на сразу на три источника в компании Facebook, написал в Twitter, что сбой в работе сетей Facebook затронул и внутреннюю пропускную систему, карточки доступа оказались бесполезны. Из-за этого некоторые сотрудники не могли попасть на свои рабочие места. Для возобновления деятельности было необходимо вручную перезапустить некоторые из серверов в Калифорнии, однако этому препятствовали электронные замки. В результате инженерам пришлось применить болгарку, чтобы получить к ним доступ.