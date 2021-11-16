Добавьте немного счастья в обыденность: как ускорить синтез серотонина и повысить настроение

Чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться и заниматься спортом. Но что делать, чтобы чувствовать себя счастливым?
Холодными зимними вечерами особенно важно не допустить падения уровня серотонина – нейромедиатора головного мозга, который влияет на наше настроение, аппетит, качество сна и активность. Но что делать, чтобы чувствовать себя счастливым?
На уровень выработки серотонина можно влиять. Именно это делают антидепрессанты, блокируя обратный захват нейромедиатора. Но антидепрессанты выписываются лишь в крайнем случае и строго по рецепту. А повысить выработку серотонина можно и естественным путем, говориться в статье "НВ".
Как стать счастливым
Физическая активность и здоровый рацион являются ключевыми факторами здорового организма. Не менее важен также сон, ведь именно он отвечает за восстановление организма.
Диетологиня Светлана Фус также уверяет, что здоровье – как физическое, так и психическое – напрямую связано с функционированием оси кишечник — микробиота – мозг. О кишечнике часто говорят как о "втором мозге". Связь между ним и головным мозгом научно доказана и имеет сложный механизм взаимодействия. В этой цепи ключевую роль играет кишечная микробиота, участвующая во многих важных процессах:
- производстве витаминов;
- синтезе гормонов и регулировании их метаболизма;
- образовании нейромедиаторов, отвечающих за работу мозга.
Как работает гормон счастья
Гормон серотонин относят к нейротрансмиттерам – это химические вещества, участвующие в передаче информации между клетками нервной системы (нейронами), мышцами и железами. 60 – 90% "гормона счастья" производится именно в желудочно-кишечном тракте. Когда количество этого гормона в норме, у вас хорошее самочувствие и настроение.
В свою очередь, дефицит серотонина вы сразу заметите, ведь можете столкнуться с нарушениями сна, аппетита, психического состояния.
Почему возникают нарушения сна
Именно нехватка серотонина может стать причиной бодрствования. Дело в том, что этот гормон участвует в образовании другого гормона сна – мелатонина. Это тоже часто становится причиной депрессий.
Как добавить "гормон счастья"
Если вы хотите чувствовать себя счастливыми и бодрыми, следуйте этим рекомендациям:
- Занимайтесь спортом: уделите внимание аэробной нагрузке, а именно бегу, плаванию, езде на велосипеде.
- Добавьте в рацион продукты, богатые белком (рыбу, яйца, бобовые, говядину, молочные продукты, твердые сорта сыров), клетчаткой (овощи, фрукты, злаковые и бобовые) и жирами (растительные масла, орехи, семена).
- Позаботьтесь о качественном сне, который должен длиться 6 – 8 часов в сутки, учитесь справляться со стрессами и отдыхать.
- Добавьте солнца: для выработки серотонина требуется ультрафиолет. Именно из-за отсутствия солнечного света люди чаще сталкиваются с депрессиями зимой.
И, главное, заботьтесь о микробиоте кишечника, кормите ее овощами и фруктами, ведь именно полезные бактерии толстой кишки вносят свой существенный вклад в секрецию серотонина.
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