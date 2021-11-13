Когда правильное питание вредит: 5 неочевидных фактов, в которые пора перестать верить

Как не стоит питаться / Фото pixabay.com

Инстаграм-блогеры, ведущие на ТВ, соседи по дому ─ каждый норовит дать очередной "полезный" совет по правильному питанию и порекомендовать диету от "популярного диетолога" как похудеть за неделю.

Независимо от того, какую цель вы преследуете, похудеть или оздоровится, важно понимать мелочи, которые могут сбить вас с пути. Чтобы не следовать вредным привычкам, мы решили поделиться с вами самыми популярными "правилами похудения", которые только ухудшат здоровье.

Как не стоит питаться

Без жиров

Многие считают, что жиры лишние в рационе, и соблюдают питание без этой составляющей. Тогда как жиры – очень важные макроэлементы, которые обеспечивают чувством сытости, снижают уровень плохого холестерина и добавляют питательные вещества.

Главное, уметь отличать полезные и вредные жиры. К правильным относятся оливковое масло, миндаль, арахисовое масло и авокадо.

Авокадо содержит полезные жиры / depositphotos

Еда после тренировки

После тренировки в спортзале или дома организм будет отчаянно требовать углеводы, часто это проявляется в виде неконтролируемого желания съесть целый торт или что-нибудь подобное. Чтобы предотвратить это, много пейте во время и после занятий спортом. Ваш голод действительно может быть жаждой.

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Также не стоит садиться за прием пищи с мыслью, что вы сожгли много калорий, и можете позволить себе все.

Нехватка углеводов

Добавьте в рацион полезные углеводы / 1zoom.ru

Миф о том, что именно углеводы являются виновниками лишнего веса, очень популярен. Именно поэтому многие годы в моде были низкоуглеводные диеты. Но на самом деле углеводы не всегда вредны. Еда, которую вы употребляете, имеет значение. Например, фрукты и молочные продукты содержат простые углеводы, очень отличающиеся от печенья и пирожных.

Дело в том, что переработанные сладости содержат рафинированный сахар и не имеют питательных веществ. К тому же углеводы обеспечивают организм энергией. Поэтому их обязательно следует добавить в рацион.

Слишком много белка

Если вы пытаетесь похудеть, без белка никуда. Он отвечает за наращивание мышечной массы и сжигает калории в состоянии покоя. Тем не менее его чрезмерное употребление будет вредным. Белковые диеты возможно эффективны при похудении, но они могут стать толчком к появлению многих заболеваний, например, повышают риск образования камней в почках, сердечных заболеваний и рака толстой кишки.

Для тех, кто регулярно занимается спортом, норма белка на килограмм веса тела составляет 1,2 – 1,7 грамма.

Следите за количеством потребленного белка / Womenlikes

Жесткое сокращение калорий

Дефицит калорий не принесет быстрых результатов, как многие думают. Исследование, опубликованное в журнале Psychosomatic Medicine, показало, что жесткая низкокалорийная диета не способствует уменьшению веса в долгосрочной перспективе из-за кортизола – гормона стресса, который активно производится во время такого "похудения".

Он запускает в организме процесс скопления жиров, в особенности в области животика. К тому же во время низкокалорийного питания замедляется метаболизм и есть нехватка энергии. А постоянное чувство голода приведет к "срывам", которые обусловят лишь появление веса, но не похудания.

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