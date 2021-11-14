Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей

Какое мясо считается опасным, а какое - нет / ua.depositphotos.com

Известный украинский врач, педиатр Евгений Комаровский рассказал все о мясе: какое является наиболее полезным, а какое – вредным. Также медик поведал, как питание влияет на развитие онкологических заболеваний, и можно ли какими-то особыми диетами его избежать.

Комаровский отметил, что мясо – это особо важный продукт в рационе ребенка, организм которого постоянно растет и развивается. В частности, скармливая ребенку мясо, мы формируем у него определенные привычки, которые он потом будет, возможно, расхлебывать всю свою жизнь.

Почему же нам нужно мясо? Из-за белка. Также в нем содержится нужный нам витамин В12, а в печени еще и много витамина А. Кроме того, этот продукт богат на железо и цинк.

"Именно в мясе находится кровь, а в крови – эритроциты, в эритроцитах - гемоглобин, а в гемоглобине – то самое железо, которое нам нужно. И в мясе именно та форма железа, которая усваивается идеально", – заявляет педиатр.

Какое мясо наиболее вредно? Комаровский отметил, что нет на 100 процентов неправильной пищи, которая приведет к раку, а также нельзя какими-то особыми диетами его избежать.

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"Красное мясо – это гораздо хуже, чем птица и рыба. Любое красное мясо, особенно обработанное, в колбасах и т. д", – отметил он.

По словам врача, можно употреблять красное мясо раз в неделю, если "все это сделано по нормальным правилам". Однако ни в коем случае, подчеркнул Комаровский, не идет речь о жаренном до углей мясе.

Врач советует употреблять мясо птицы без шкурок и жира – такое будет самым полезным.

Ранее Комаровский разрушил популярные мифы о лечении простуды. По его словам, в сезон простудных заболеваний на вероятность заболеть ОРВИ ни коим образом не влияют никакие капли-кремы-мази с интерфероном, продукты пчеловодства и лук с чесноком.

Врач-педиатр отметил, что такая процедура может даже ухудшить состояние больного, поскольку насыщенный запах лука только увеличивает количество мокроты, провоцирует кашель и спазм бронхов. Также Комаровский назвал "фуфломицинами" так называемые "блокаторы вирусов", которые сейчас часто рекламируют.

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