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Как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон: говорят эксперты

13 ноября 2021, 00:03

Делимся полезными советами, которые помогут сохранить прическу и здоровый блеск.

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Как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон / 1zoom.ru

Сохранить красоту и здоровье волос в прохладный сезон порой дается тяжело. Причиной неудачных попыток может быть плохой уход. Впрочем, соблюдая нехитрые правила, даже зимой они будут поражать своим блеском, объемом, здоровьем.

Дело в том, что каждый сезон требует совсем иного подхода за волосами – например, ни в коем случае не выходить на улицу с влажными волосами. О чем еще нужно помнить, ухаживая за волосами в холодное время года, рассказали эксперты из VOGUE.

Как ухаживать за волосами в прохладное время

Средства по уходу

Прежде всего, нужно позаботиться о качественном увлажнении, защите от низких температур и ветра. В осенне-зимний сезон волосы часто пересыхают, ведь не получают достаточного количества себума, который выделяет кожа головы.

Поэтому важно добавить увлажнение с помощью специальных средств:

  • для жирных волос выбирайте средства предназначенные для нормальных волос
  • а для нормальных волос используйте средства для сухих волос.

Также предпочтите мягкие шампуни, которые не будут разрушать базовый липидный слой. Впрочем, если вы сомневаетесь, какой шампунь выбрать, лучше проконсультироваться у трихолога.

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Как мыть волосы в холодное время года

волосы, фен, женщина
Не забывайте о правильном уходе / Фото pixabay.com

Технически процесс мытья головы не меняется – он всегда должен быть качественным. Важно каждый раз при нанесении шампуня тщательно массировать кожу головы от 3 до 5 минут. Если вы чувствуете, что после лета на коже головы есть ощущение "накопленности", перед заменой шампуня следует сделать детокс-процедуру.

Перед выходом на улицу и сном нужно убедиться, что волосы высохли. Если вы предпочитаете фен, то высушивайте их на 98%, чтобы оставшаяся влага ушла естественным образом, а волосы не пересушились. Также не забывайте носить головные уборы и прятать волосы под верхнюю одежду, так вы сможете защитить их от пересушивания.

Как не испортить прическу головным убором

Выбирайте головные уборы с шелковой подкладкой, которая меньше травмирует и запутывает волосы, а вместо облегающих шапок выбирайте капюшоны.

Чтобы восстановить предыдущую форму волос после ношения головных уборов, людям с прямыми волосами следует использовать широкие расчески. В случае с вьющимися волосами может пригодиться вода или стайлер и "жмяканье" кудрей для возобновления их формы и легкости. Для сохранения объема также можно использовать пилинг для кожи головы.

волосы, девушка
Используйте специальные спреи / Фото pixabay.com

От чего зависит состояние волос

В осенне-зимний сезон часто становятся актуальными проблемы с волосами: выпадение, обострение дерматита, появление шелушения, зуд, чрезмерная жирность или сухость кожи. Провокаторами этих состояний являются низкая температура и ветер снаружи и сухой воздух внутри.

Чтобы избежать негативных воздействий внешней среды, нужно уделять время комплексным восстанавливающим процедурам для кожи головы и структуры волос, Так, в недельной рутине по уходу за волосами важно использовать маску для волос, бальзам и высокотехнологичные средства с достаточно маленькими молекулами.

Читайте такжеКакие продукты есть, чтобы волосы были здоровыми и красивыми: звездная тренер поделилась секретами

Сбалансированное питание, употребление жиров, белков и углеводов положительно влияет не только на общее состояние организма, но и на волосы, в частности. Ранее мы делились списком продуктов, которые стоит употреблять, чтобы улучшить волосы.

viber
здоровье Vogue волосы
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