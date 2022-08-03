Что нельзя садить после чеснока, чтобы не загубить урожай

Высаживать овощи на одном и том же месте несколько лет подряд нельзя. Чтобы получить хороший урожай, культуры нужно чередовать. Это правило касается и чеснока.
Чтобы стабильно получать хорошие урожаи, нужно обязательно учитывать правила севооборота - то есть чередовать культуры на одной грядке. Ранее Главред писал, что можно и нельзя сажать после картофеля, теперь же разберемся, какие культуры лучше всего разместить на чесночной грядке на следующий год.
Можно ли сажать лук после чеснока
Ответ будет "нет". Лук и чеснок – это растения, принадлежащие одному семейству, соответственно, они истощают почву. Кроме того, они уязвимы к одним и тем же болезням и поражаются одними и теми же вредителями. Даже пережив зиму, бактерии или вредители не погибнут и испортят урожай в следующем году.
Можно ли сажать морковь после чеснока
Чеснок и морковь можно чередовать на одной грядке друг с другом. Корни моркови углубляются на значительную глубину, поэтому не все удобрение израсходуется, то есть почва обогащается. Кроме того, чеснок защищает морковь от вредителей, а ферменты "рыжей королевы" помогают расти и развиваться зубчикам чеснока.
Что можно сажать после чеснока
На чесночной грядке можно посадить такие культуры:
- картофель;
- клубника;
- помидоры;
- огурцы;
- свекла;
- тыква;
- перец;
- морковка;
- зелень.
Что нельзя садить после чеснока
Если на грядке рос чеснок, то категорически нельзя высаживать:
- повторно чеснок или лук;
- горох и фасоль;
- капусту (она хоть и вырастет, но урожай вас не порадует).
Ранее Главред писал, что можно и нельзя садить после огурцов, согласно правилам севооборота.
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