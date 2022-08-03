Что нельзя садить после чеснока, чтобы не загубить урожай

Что сажать после чеснока - ответ опытных огородников / Фото pixabay.com

Чтобы стабильно получать хорошие урожаи, нужно обязательно учитывать правила севооборота - то есть чередовать культуры на одной грядке. Ранее Главред писал, что можно и нельзя сажать после картофеля, теперь же разберемся, какие культуры лучше всего разместить на чесночной грядке на следующий год.

Можно ли сажать лук после чеснока

Ответ будет "нет". Лук и чеснок – это растения, принадлежащие одному семейству, соответственно, они истощают почву. Кроме того, они уязвимы к одним и тем же болезням и поражаются одними и теми же вредителями. Даже пережив зиму, бактерии или вредители не погибнут и испортят урожай в следующем году.

Можно ли сажать морковь после чеснока

Чеснок и морковь можно чередовать на одной грядке друг с другом. Корни моркови углубляются на значительную глубину, поэтому не все удобрение израсходуется, то есть почва обогащается. Кроме того, чеснок защищает морковь от вредителей, а ферменты "рыжей королевы" помогают расти и развиваться зубчикам чеснока.

Что можно сажать после чеснока

На чесночной грядке можно посадить такие культуры:

картофель;

клубника;

помидоры;

огурцы;

свекла;

тыква;

перец;

морковка;

зелень.

Что нельзя садить после чеснока

Если на грядке рос чеснок, то категорически нельзя высаживать:

повторно чеснок или лук;

горох и фасоль;

капусту (она хоть и вырастет, но урожай вас не порадует).

Ранее Главред писал, что можно и нельзя садить после огурцов, согласно правилам севооборота.

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