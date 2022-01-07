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Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты

7 января 2022, 03:10

Чтобы получить хороший урожай, нужно следовать правилам севооборота. Сажать картофель на прежнее место нельзя - его нужно чередовать с другими культурами.

картофель
Что нельзя сажать после картофеля - список культур / Фото pixabay.com

Опытные огородники знают, что перед каждым посевным сезоном нужно правильно "расселить" культуры на участке. В частности, если из года в год картофель сажать в одном и том же месте, то повторно получить хороший урожай вряд ли получится.

Кроме того, есть риск того, что в этом месте будут активно накапливаться споры таких заболеваний, как фитофтороз, макроспориоз, различные гнили. Также в земле могут перезимовать личинки вредителей, характерных для этой культуры, а самому картофелю не будет хватать важных элементов, которые были "изъяты" ещё в прошлом году. Чтобы избежать таким проблем, нужно распределять культуры согласно правилам севооборота.

Что нельзя сажать после картофеля

В процессе вегетации картофель забирает из почвы фосфор и калий. Поэтому после уборки урожая нужно восполнить недостаток этих веществ при помощи удобрений. Очень важно убрать картофельную ботву, так как она способствует заражению почвы различными заболеваниями.

После картофеля нельзя выращивать:

  • баклажаны, томаты, физалис, различные виды перцев, поскольку все пасленовые поражаются одними вредителями и болезнями;
  • землянику и клубнику - чтобы вырастить на этом месте ягоды, должно пройти не менее трех лет, они уязвимы перед проволочником и медведкой;
  • пепино;
  • табак;
  • подсолнечник, чтобы он не заразился фитофторозом;
  • почти все корнеплоды, исключение можно сделать для свёклы и редиса.

Что сажать после картофеля

  • Бобовые. Картофель извлекает из почвы большое количество азота, калия и фосфора. Все растения из семейства бобовых усваивают азот из воздуха и накапливают в клубнях, тем самым возвращая почве плодородие. Кроме того, бобовые богаты калием и фосфором, поэтому их высевают как сидераты. Корни бобовых разрыхляют и дренируют почву.
  • Культуры семейства крестоцветных. Хорошо растут после картофеля редька, редис, репа, брюква и хрен. Можно посадить и белокачанную капусту, но с урожаем возможны проблемы.
  • Кабачки и патиссоны – самые выносливые представители семейства тыквенных. Их можно смело садить после картофеля - на этих грядках они дадут богатый урожай.
  • Лук и чеснок (яровой и озимый).
  • Кукуруза, петрушка, свёкла, сельдерей и пастернак.
  • Салат, шпинат и рукколу - их можно посеять как весной, так и в конце лета после того, как ранняя картошка будет выкопана.
  • Рожь и овёс - популярные сидераты из злаковых культур. Корни ржи выделяют вещества, губительные для патогенных грибков. Рожь и овёс можно посадить под зиму, а весной скосить или просто перекопать участок.
Правила севооборота
Правила севооборота / Фото kartofan.org

Что можно сажать перед картофелем

Так как в новом году картофель сажать на прежнее место нельзя, то куда же его "прописать"? Идеальный вариант — грядки капусты. Также картофель можно сажать в той части огорода, где раньше росли огурцы, кабачки, тыквы, бобы.

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