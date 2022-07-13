Что можно и нельзя сажать после огурцов: самые худшие и лучшие варианты

Что можно и нельзя садить после огурцов - правила севооборота / Фото pixabay.com

Каждый опытный огородник знает, что одну и ту же культуру нельзя садить на одном и том же месте два года подряд, ведь ничего хорошего из этого не получится. Как минимум, вырастить хороший урожай не выйдет, как максимум - вы получите очень истощенную почву.

Главред разобрался, что можно и нельзя садить после огурцов, согласно правилам севооборота. В целом, главное, что следует учесть при расселении растений по участку: на месте "вершков" в следующем году нужно сажать "корешки", и наоборот.

Можно ли сажать огурцы на тоже место?

Сажать огурцы два года подряд на одном и том же месте нельзя. Очень вероятно, что они будут болеть. Дело в том, что с каждым годом в грунте скапливаются болезнетворные микроорганизмы, а также вредители. Смена вида растений не даст им развиваться далее.

Можно ли после огурцов сажать кабачки, тыквы, дыни

Ответ будет "нет". Эти культуры являются близкими родственниками и вытягивают из почвы одни и те же питательные вещества. То есть если их садить одну за одной на одном участке, то растениям просто нечего будет "кушать". После огурцов следует сажать нетребовательные культуры. Кроме того, огурцы в процессе роста выделяют в почву колины. Они вредны для представителей тыквенных.

Капусту и сельдерей также не рекомендуется садить после огурцов. Хотя эти растения и из разных семейств (то есть общих болезней и вредителей у них нет), но данные культуры уж очень любят азотосодержащие удобрения. Если посадить их на место огурцов, то капуста и сельдерей еще больше истощат землю и придется основательно удобрять участок.

Что посадить после огурцов

После огурцов на следующий год на ту же грядку можно посадить:

Лук (обычный репчатый севок, гигантский Эксибишен, шалот, порей) и чеснок (семейства луковые);

Морковь, сельдерей и другие зонтичные (в том числе петрушку, кинзу, тмин и укроп);

Свеклу, мангольд, шпинат (семейства маревые или амарантовые);

Редис, редьку (черную, зеленую), дайкон и другие крестоцветные;

Томаты, перцы, баклажаны, физалис и картофель (семейства пасленовые);

Кукурузу;

Салат, щавель, базилик, мяту, мелиссу и другую зелень;

Горох, фасоль, нут, чечевица и другие семейства бобовых;

Растения-сидераты.

Что посадить после огурцов в теплице

Если вы выращиваете огурцы в теплице, то самый лучший других вариант - это чередовать грядки с томатами или перцами.

Что нельзя сажать после огурцов

После огурцов не следует высаживать родственные культуры, т.е. семейства тыквенные:

тыкву;

кабачки;

цукини;

патиссоны;

арбузы;

дыни.

Ранее Главред писал, что можно и нельзя сажать после картофеля.

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