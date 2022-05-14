Это убьет урожай: что категорически нельзя садить рядом с помидорами

Что посадить рядом с помидорами - самые лучшие и худшие сочетания / Коллаж ua.depositphotos.com, pixabay.com

Если у вас маленький дачный участок, а посадить хочется разные культуры да побольше, некоторым из них придется потесниться. Это не самая плохая идея, потому что многие растения отлично уживаются друг с другом, а кроме того, еще и помогают соседу лучше расти и давать хороший урожай. Это правило касается и любимого многими "синьора помидора". Главред разобрался, как подобрать идеального соседа для томатов, а также какие культуры погубят урожай.

Что можно сажать рядом с помидорами в открытом грунте

Помидоры отлично уживаются рядом с бобовыми, которые обогащают почву азотом и улучшают ее структуру, а также с любыми сидератами –горчицей, фацелией, злаками.

Отлично сочетаются томаты со всеми видами салатов, петрушкой, сельдереем, луком, шпинатом, спаржей, щавелем.

Любят томаты и пряные травы - чабрец, шалфей, мяту, базилик.

Кстати, если вы хотите улучшить вкус помидоров и томатного сока, то не спешите вырывать с грядки обычную крапиву. Она отпугивает почвенных вредителей и продлевает срок хранения плодов.

Можно ли сажать арбузы и дыни рядом с помидорами? Можно. Но бахчевые культуры лучше высаживать с южной стороны. Хорошими "партнерами" для помидоров станут и тыквы.

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Томаты и капуста также смогут расти рядом, но только если она кочанная и ранняя. Рассаду капусты высаживают на грядку весной, с расстоянием между рядами не менее 1,5 м. А когда потеплеет, между посадками можно разместить и рассаду помидоров. Кстати, томаты спасут капусту от бабочек-капустниц. Огородники советуют добавить в этот капустно-томатный дуэт еще и лук с чесноком. Они будут выделять фитонциды, защищая всех соседей от фитофторы.

Пекинскую капусту также можно разместить рядом с помидорами, она будет работать как уплотнитель посадки "в ногах" у томатов.

Корнеплоды – морковь, редис и свекла – также прекрасно уживутся с томатами даже на одной грядке.

Некоторые огородники говорят, что можно посадить по соседству помидоры и раннюю клубнику - так с одной грядки можно получить сразу два урожая. Кроме того, томаты помогут отвадить от клубники муравьев. Для самих томатов такое соседство безобидно. Важно, чтобы выбранный сорт томатов не был слишком высокорослым и не отнял у клубники весь солнечный свет.

Можно ли сажать помидоры и перцы вместе

С одной стороны, это кажется хорошей идеей, ведь оба растения нуждаются в подвязке. Кроме того, томаты помогут отпугнуть тлю, которая любит перец.

Но с другой стороны, и перцы, и томаты, относятся у семейству пасленовых. Это означает, что они будут делиться между собой одними и теми же заболеваниями и вредителями. Поэтому решайте сами, можно ли сажать перцы рядом с помидорами. В крайнем случае всегда можно позаботиться о двойной защите для обеих культур.

Можно ли сажать огурцы рядом с помидорами в открытом грунте

Огурцы и помидоры на одной грядке - это не самое лучшее соседство. Этим растениям нужны разные условия для роста и плодоношения. Грядки огурцов и помидоров должны находиться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Это необходимо для того, чтобы плети огурцов не разрастались на кусты томатов и не блокировали свежий воздух и солнечные лучи.

Что нельзя садить рядом с помидорами

Горох, цветная капуста, брокколи и кольраби – не самые удачные соседи для помидоров.

Соседство с укропом, фенхелем и мелиссой также не понравится томатам.

Кукуруза и другие высокорослые культуры, особенно если их расположить с южной стороны от помидорной грядки, будут лишать помидоры солнечного света, что как минимум приведет к плохому росту помидоров, а как максимум - к гибели томатов.

Баклажаны, которые ниже томатов, окажутся в их тени. К тому же они относятся к одному семейству и страдают от одних и тех же болезней и вредителей.

Картофель - ужасный сосед для помидора. Он наверняка "поделится" с ними колорадским жуком.

Фенхель угнетает рост почти всех огородных культур, и томаты не являются исключением.

Ранее Главред писал, что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным.

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