Целебный эликсир для всех растений: обычная корица заменит удобрения и фунгициды

Корица очень полезна для растений / Коллаж pixabay.com, ua.depositphotos.com

Корица - не только ароматная специя для выпечки и придания неповторимого вкуса кофе. Это еще и хорошее удобрение для комнатных цветов и растений в саду и огороде, в котором масса плюсов: стоит недорого, почти всегда есть под рукой, решает массу проблем - работает как естественный укоренитель, стимулирует рост, борется с вредителями и болезнями, приятно пахнет.

Корица - польза для растений

Корицу можно использовать как природный заменитель синтетических стимуляторов для укоренения черенков.

Если вы нанесете корицу на стебель при посадке черенка, то коричный порошок будет стимулировать развитие корней практически у всех видов растений. Причем сработает корица за один раз - повторять процедуру не нужно.

Что нужно сделать:

высыпьте ложку корицы на бумажное полотенце;

сложите полотенце и слегка встряхните, чтобы порошок равномерно распределился;

смочите конец черенка, а затем оберните бумажным полотенцем;

посадите черенки в горшок с почвосмесью и ухаживайте как обычно.

Раствор для укоренения черенков с корицей

Для приготовления волшебного раствора вам понадобятся всего два ингредиента - корица и мед.

Реклама

Опытные цветоводы советуют: сначала нужно воткнуть черенок срезом в мед, затем - в корицу. Потом его помещают в посевную подложку в стеклянную емкость. Затем добавляют немного воды и помещают чашку в пакет. Через 10-15 дней растение укоренится.

Корица - лучший натуральный фунгицид

Насекомые не любят корицу, не переносит ее грибок. Поэтому специю можно использовать как фунгицид.

Если ваше растение (неважно - в комнате, саду или огороде) атакуют муравьи или гусеницы, просто насыпьте корицу на землю в том месте, где докучают насекомые.

То же самое касается и плесени - корица быстро поможет от нее избавиться. Для это специю нужно насыпать на грунт или на само растение.

Корица лечит болезни растений. Чтобы от них избавиться - добавляйте корицу в обычное удобрение или прямо в почву.

Корицу можно использовать для заживления ран растений после ежегодной обрезки, а также во время прививки садовых деревьев или роз - обмакивайте привой в порошок. Эта процедура предотвратит развитие инфекции и ускорит процесс заживления.

"Коричный душ" перед посадкой

Если вы столкнулись с почвенными грибными болезнями, то перед посадкой, в том числе и рассады, можно полить грунт коричной водой.

Разведите две столовые ложки корицы двумя стаканами горячей воды, размешайте и дайте настояться в течение ночи.

Затем раствор нужно процедить через кусок марли или кофейный фильтр, залить в распылитель и опрыскать почву непосредственно перед посадкой.

Читайте такжеХурма из косточки дома - это реально: как вырастить дерево и получить урожай

Как сообщал Главред, жмых кофе можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

Также Главред писал, что универсальное и проверенное удобрение для комнатных цветов состоит из трех простых ингредиентов - они точно есть в вашей аптечке. Это борная кислота, марганцовка и йод.

Вам также может быть интересно: