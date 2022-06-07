"Бункерная крыса будет уничтожена": астролог предрек судьбу Путина и смену власти в РФ

Путин и Росс / УНИАН

Россие стоит ждать изменения власти. Как говорит астролог Влад Росс, это случится в очень важные затмения: 20 апреля, в день рождения Гитлера, а также в день рождения Карла Маркса – 5 мая.

"К этим датам уже установятся мир и штиль. Так что осталось потерпеть еще немного. К этому времени Владимира Путина уже не будет у власти в РФ. Скорее всего, он будет мертв. Сатурн, символ свержения, пройдет по Юпитеру, символу власти, в его гороскопе в январе-феврале 2023 года", - сказал астролог Главреду.

По словам астролога, 16-21 июля будет довольно неблагоприятная комбинация планет в гороскопе Путина.

"Нептун, символ заговоров и ниспровержения, будет делать аспект к Сатурну, что указывает на возможность свержения с занимаемой должности и крушения режима. Плюс 16 июля в дом власти в гороскопе России войдет Марс, что указывает на возможность убийство. И одновременно на трансценденте будет находиться планета малого несчастья – Сатурн", - говорит эксперт.

По его словам, середина июля – наиболее вероятное время для свержения Путина.

"Возможен даже его уход из жизни. Одним словом, заговор против Путина может вызреть, и бункерная крыса будет уничтожена", - говорит Росс.

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Гороскоп для Украины

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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