"Будет массивный удар": экстрасенс назвал самые опасные города Украины, которые ждет угроза

Гороскоп Украина / pixabay

Эзотерик и экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, что Украину в ближайшие три дня ждет ракетный удар и рассказал, когда закончится война в Украине.

По словам эксперта, заранее просчитать действия России невозможно, так как у оккупантов просто нет никаких планов – они действуют хаотично и торопливо.

"Могу описать только картину ближайших трех дней. Наиболее защищенным является запад Украины. Но могут быть "прилеты" во Львовской области, наблюдается напряжение в Ровенской и Волынской областях. Северное направление будет тоже пока под обстрелами, особенно Сумская и Черниговская области. Но все же самые ожесточенные, наступательные бои будут вестись в Херсонской и Запорожской областях. Ну и восток Украины в наибольшей угрозе", - говорит эксперт в программе Ранок с Украиной.

Экстрасенс предупреждает и киевлян, что им стоит быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности, когда звучит сигнал "Тревога" в Киеве.

"Особенно "горячо" будет ночью – россияне будут продолжать пускать ракеты, а возможно, даже попытаются прорваться на территорию сухопутно. Однако об успешности таких планов пока речь не идет. Враг напуган и демотивирован, ход войны будет изменен, как только ВСУ получат оружие", - добавил он.

"К сожалению, мы не будем знать всех нюансов, но совсем скоро ему (Путину - ред.) придет конец. Есть надежда, что закончится все летом, особенно активно выпадает 8-ка, то есть уже в августе", – поделился экстрасенс.

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Гороскоп для Украины

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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