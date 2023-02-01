Будут трусить всю страну: астролог назвала самые роковые дни для Украины в феврале

Февраль месяц будет для Украины крайне опасным. Астролог назвала несколько решающих дат.

Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине может закончиться уже в этом году, но ближайшие месяцы будет трусить страну очень сильно. Астролог Ангелина Вакулина говорит, что для Украины начинается важнейший цикл прямо с этой недели.

"Соединение с Плутоном, который сейчас находится в последних градусах Козерога, глубоко нас трансформирует, особенно через кризисные ситуации. Пока Плутон находится в Козероге, 23 марта 2023 года он перейдет в знак Водолея. Потом вернется в знак Козерога. Это будет 11 июня 2023 года. В 2024 году он тоже будет, то заходить в Водолея, то возвращаться в знак Козерога. Окончательно перейдет в знак Водолея 19 ноября 2024 года. Поэтому и 2023, и 2024, особенно сильно отразятся на представителях власти", - сказала астролог, передает Главред.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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По словам астролога, к концу 2024 года очень все сильно поменяется.

"Козерог - это жесткая структура, очень авторитарная позиция. А значит, будет свергаться власть, лететь головы, создаваться новые союзы между государствами! Нас ожидает нечто совершенно новое. Перевороты, революции, свобода. Нас ждет критическое положение, которое символизирует жесткое давление на все человечество. Природные катаклизмы, проблемы с воздухом и дыханием. Жесткие ограничения того, что должно быть свободным, а также всеобщую повышенную тревожность", - прогнозирует Вакулина.

Когда закончится война в Украине

"Военные действия закончатся в этом году, по правильному сценарию к лету. Военное положение протянут до 2024 года", - сказала астролог.

Также астролог предупредила, что Украину ждут в ближайшие месяцы массовые обстрелы.

"Для Украины начинается важнейший цикл прямо с этой недели! Напряжение будет расти. Но и прорыв случится в нашу пользу. Начинается острый транзит. Военные действия сейчас расшевелят активно. Сюрпризы и неожиданности. Все спонтанно и довольно напряженно. По всем фронтам. До 10 февраля могут в одностороннем порядке отменятся договоренности", - сказала Вакулина, пишет Главред.

Оккупанты будут трусить всю страну. По словам Вакулиной, с 18 до 23 февраля будет самый неприятный период для нашей страны.

"Повышенная травмоопасность в эти дни. Опасность с воздуха. Опять же неожиданно могут быть "прилеты" без сирен", - говорит астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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