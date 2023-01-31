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"Атака будет со всех сторон": астролог назвал две даты в феврале, когда РФ пойдет в наступление

31 января 2023, 21:16
Влад Росс отмечает, что после 11 февраля возможны гениальные успехи Украины на фронте, если наши военачальники будут использовать неординарные подходы.
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Гороскоп для Украины / pixabay

Известный астролог Влад Росс предупреждает, что вблизи 22 февраля будет напряженный транзит Меркурия, который может сломать планы, принеся неожиданные события и неприятные новости.

"Вблизи этого аспекта Меркурия стоит с осторожностью принимать решения и общаться с людьми, так как результаты переговоров могут иметь непредсказуемые последствия. Путин, как известно, любит символичные даты, поэтому 22-24 февраля российские войска вновь могут начать наступление на территорию Украины со всех сторон. Также в это время возможно усиление ракетных ударов", - сказал астролог Главреду.

По словам Росса, в феврале-2023 будем жить верой в будущее.

"Вообще, после 11 февраля будет больше мыслей о будущем, чем в предыдущие месяцы, когда Меркурий шел по жесткому знаку Козерога. Поэтому все мы в феврале-2023 будем жить верой в будущее. В это время благоприятно создавать бизнес-проекты и выстраивать бизнес-модели, а также запускать новые тренинги, открывать новые коллективные энергии. Также после 11 февраля возможны гениальные успехи Украины на фронте, особенно если наши военачальники будут использовать неординарные подходы. В частности, возможен неожиданный прорыв обороны противника", - добавил он.

По его прогнозу, 11 февраля Меркурий перейдет в знак Водолея, создавая благоприятный период для обучения, общения, групповых встреч, тренингов, коммуникации и завязывания новых знакомств, особенно дружеских.

"Меркурий в Водолее всегда предоставляет прекрасные возможности найти новых друзей. Поэтому две вторые декады февраля будут просто прекрасным временем в этом смысле. Водолей в Меркурии чувствует себя весьма уверенно, хоть в этом знаке зодиака и не обладает особо большими достоинствами. Однако интеллектуальная деятельность в этот период получит стремительное развитие", - добавляет он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.1

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