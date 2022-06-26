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Будет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеля

26 июня 2022, 01:41

Чтобы вырастить высокий урожай картофеля на небольшой площади, совсем необязательно трудиться, не покладая рук.

Как получить огромный урожай картофеля
Как получить огромный урожай картофеля - дачные хитрости / Фото pixabay.com

Картофель - одна из самых популярных культур для выращивания. Его не зря называют "вторым хлебом" и высаживают буквально на любом свободном клочке земли. Опытные агрономы говорят, что высокий урожай картофеля даже на небольшой площади зависит не столько от количества труда, который вы вложите, сколько от качества посадочного материала и от того, насколько были соблюдены правила посадки клубней.

Что сделать, чтобы картофель вырос крупным

Не зря говорится - "что посеешь, то и пожнешь". Поэтому на посадку нужно отбирать только крупные, ровные и красивые клубни. Если садить клубни размером с куриное яйцо и мельче, то есть недоразвитые, то и урожай получится соответствующий. По той же причине не стоит садить картофелины, которые имеют неправильную форму или повреждения.

Неправильная форма - это признак вырождения. И вы не только не получите хороший урожай, но и скорее всего растения из таких клубней станут источниками вирусных инфекций.

какие клубни картофеля лучше сажать
Такие клубни картофеля лучше не сажать / скриншот

Гигантизм - это тоже признак вырождения, поэтому нужно брать клубни большие, но не огромные.

Какие клубни картофеля лучше сажать? Они должны выглядеть примерно так:

Чтобы кусты картофеля не выросли слишком огромными и не затеняли сами себя, перед посадкой клубень нужно разрезать.

На клубне может быть более десяти глазков, и все они практически не связаны друг с другом, за счет этого у картофеля получается большой запас живучести. Если разрезать клубень на части, то мы дадим шанс развиться всем глазкам.

Неважно как резать - вдоль или поперек. Главное - резать так, чтобы на всех кусочках были глазки. При этом все же не нужно резать слишком мелко. Если будет засуха, то у клубня должно хватить сил для развития. Применяя такой способ, можно добиться большого урожая, даже если у вас было мало посадочного материала или вы купили всего лишь один килограмм дорогого сорта картофеля.

Место среза можно обмакнуть в золу или мел, а можно ничем не обрабатывать - через пару дней оно "заживет" и опробковеет. При длительном хранении срез может покрыться серо-голубой плесенью. Это не страшно - данные грибы не патогенны.

Резать клубни на части можно и перед посадкой, и за несколько дней, и даже за несколько месяцев,

Перед посадкой разрезанные клубни замачивают в биопрепаратах, таких как Фитоспорин, Триходермин, Байкал Эм, Фитодоктор, НВ 101.

Смотрите видео о том, как вырастить шикарный урожай картофеля:

Хитрости при посадке картошки

Чтобы вырастить много картошки с одного куста, очень важно подготовить почву. И делать это стоит осенью.

Начинают с того, что выкапывают прямую траншею глубиной около двух борозд и шириной 30 см. Траншею нужно заполнить органическими удобрениями (листьями березы или грецкого ореха).

Если погода сухая, то в канаву нужно налить воду, добавить удобрения и засыпать.

Листья ореха - это безвредное органическое удобрение. Они помогут сохранить почву во время сильных морозов, а также подготовить ее к новому посадочному сезону. Листья березы как удобрение ощелачивают почву и обогащают ее микро- и макроэлементами, а также разрыхляют. Удобрив почву таким образом, можно получить небывалый урожай. Некоторые дачники говорят, что всего один "квадрат" участка приносит 10 кг картофеля.

Чем удобрять картофель для хорошего урожая

В зависимости от того, в каком состоянии находится почва, ее нужно удобрить для получения богатого урожая.

Что же класть в лунку при посадке картофеля? Существуют несколько рецептов:

  • Если почва плотная и глинистая, то нужно использовать разрыхлитель, чтобы культура чувствовала себя комфортно. В этом случае подойдет древесная зола при посадке картофеля. В каждую лунку нужно положить 2–3 столовых ложки.
  • Если грунт немного кислый, также поможет древесная зола. В этом случае нужно в каждую ямку добавить 5-6 ложек золы и воду до образования кашицы, перемешать и затем поместить клубень.
  • Если почва песчаная и нужно усилить ее питательные свойства, то подойдет перегной и компост (250–300 г на каждую лунку).
  • Если почва утомлена, можно использовать комплексное удобрение. К примеру, по 15–20 г аммиачной селитры, по 5–10 г сульфата калия и такое же количество суперфосфата. Все удобрения обязательно нужно тщательно перемешать с почвой, чтобы гранулы не касались поверхности картофеля.
  • Для повышения питательности почвы можно использовать птичий помет. Его необходимо разбавить водой в 20 раз и полить лунку. Потом, пока почва не высохла, поместить клубень.
  • Яичная скорлупа в лунке с картофелем поможет защитить растение от проволочника и даже медведки. Использовать можно скорлупу только сырых яиц. Ее нужно хорошо высушить, размолоть в ступке, по горсти внести в посадочную лунку и сверху поместить картофелину.

Ранее Главред писал, что яичная скорлупа - это лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов, и публиковал рецепт приготовления волшебного настоя.

Также вам может быть интересно: Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты.

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