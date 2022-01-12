Почему чернеет картофель внутри и гниет и как этого избежать

Картофель чернеет при хранении из-за неправильного выращивания и сбора урожая / Фото pixabay.com

Почему чернеет картофель внутри - вопрос, который хотя бы раз задавал себе каждый, ведь иногда, начиная чистить овощ, понимаешь, что большую часть придется выкинуть.

Причин появления черных пятен на картофеле множество - от неправильного выращивания и хранения до механических повреждений.

Почему чернеет картофель

Одна из причин - неправильное удобрение. Многие огородники вносят в почву большое количество органики - навоз, травяной настой, сидераты. Такие удобрения содержат большое количество азота, который ускоряет рост растений и позволяет нарастить большую массу клубней. Однако именно большое количество азота является основной причиной того, что клубни картофеля в процессе хранения чернеют.

Чтобы в последующем такого не было, нужно знать, чем удобрять картофель при посадке.

Во-первых, свежую органику для картофеля использовать нельзя. Она должна быть хорошо перепревшей. Это касается не только навоза, но и сидератов.

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Во-вторых, вносить навоз в грунт для выращивания картошки можно не чаще 1 раза в 2 года.

Еще один важный микроэлемент, который необходим для выращивания картофеля - это калий. Именно он позволяет клубням своевременно вызреть и хорошо храниться в зимний период. Потому для профилактики почернения клубней в почву необходимо регулярно вносить калийные удобрения.

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Неблагоприятные погодные условия также могут стать причиной почернения картофеля во время хранения.

Картофель любит расти в условиях с умеренной температурой и влажностью. Слишком высокая температура воздуха приводит к перегреву клубней, низкая - замедляет процесс потребления питательных веществ из почвы, в результате чего формируются мелкие овощи.

Если влаги мало, то клубни высыхают, если слишком много - картофель не "дышит", в результате развиваются различные грибковые и бактериальные заболевания, гнили.

Когда копать картошку, чтобы она не чернела

Убирать картофель с поля нужно вовремя и в соответствии с характеристиками сорта. Слишком ранняя уборка недозревших клубней наверняка приведет к почернению картофеля в процессе хранения.

Копать картошку надо до наступления первых заморозков. Температура даже в -1 градус может привести к замораживанию урожая, в результате чего он при хранении сгниет.

Еще одна причина почернения картофеля - механические повреждения при сбора урожая или транспортировке. Мякоть в деформированных участках может при хранении изменять окраску, а поврежденные участки кожицы являются "вратами" для различных вирусов, грибков и бактерий, которые могут спровоцировать в том числе и гнилостные болезни корнеплода.

Как хранить картошку, чтобы она не сгнила

Хранить картофель необходимо в небольших емкостях в несколько слоев. В погребе или подвале температура воздуха должна быть от +1 до +4 градусов. Длительное хранение клубней при температуре 0…-1 приводит к появлению сладости во вкусе и образованию темных пятен внутри мякоти.

Если температура воздуха будет выше +5 градусов, то картофель начнет прорастать. Кроме того, появится серая гниль.

Оптимальный режим для запакованных овощей +2… +4 градуса.

Можно ли есть почерневшую картошку

Появление черных пятен на картошке не делает корнеплоды вредными для здоровья, поэтому теоретически употреблять их можно. Но вкус картошки все же изменится, поэтому перед приготовлением те части картошки, на которых появились темные пятна, лучше обрезать.

Как сообщал Главред, ранее ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья.

Врачи предупредили, что молодой картофель полезен не всем, а некоторым и вовсе противопоказан.

Также был назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать картофель.

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