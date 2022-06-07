Идет период ожесточенных боев и военный паралич: астролог назвал дату развязки войны в Украине

Гороскоп для Украины / pixabay

Известный астролог Влад Росс рассказал, когда Украина может продолжить переговоры с Россией и каким будет исход войны.

По словам астролога, ближайший месяц Украину ждут ожесточенные бои за территории.

"Пока Венера не дойдет до точки перемирия и переговоров в гороскопе Украины, на прекращение войны с Россией надеяться не стоит. А произойдет это 31 июля – 1 августа 2022 года. Именно с этого момента можно рассчитывать на то, что переговоры будут результативными. До того – в июне и, возможно, в июле – будет сохраняться военный паралич, и будут идти ожесточенные бои, то есть война будет продолжаться", - говорит астролог Главреду.

Росс отмечает, что украинцам стоит надеяться на улучшение ситуации ближе к концу июля и в августе.

"Состоит в том, что Белая Луна, ангел-хранитель гороскопа, которая всегда сулит свет, мир и благодать, будет в Водолее. Действие этого аспекта будет ощущаться с 16 июля и в августе. Потому можно ожидать начала процесса переговоров и установления мира именно в это время", - добавил Росс.

Есть все основания ожидать в это время какого-то переломного события, после которого Украина сможет вести переговоры с Россией уже с позиции силы.

Когда войска РФ покинут Украину

"Полностью выстрелы прекратятся, и российские войска начнут покидать территорию Украины лишь в самом конце 2022 года, когда Марс, планета войны, станет ретроградным (конец октября – начало ноября) и потеряет свою силу (когда Марс перейдет в зодиакальный знак Рака). То есть ослабление воинственного влияния Марса в полной мере почувствуется уже в 2023 году. Как раз в это время российские войска начнут покидать Украину", - сказал астролог.

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Когда закончится война в Украине

Астролог Анжела Перл считает, что Украина будет выгонять врага со своей земли в июне 2022 года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

По прогнозу специалиста, в это время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными.

Перл рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

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