"Будет цвести жасмин": экстрасенс объяснил, когда стоит ждать конца войны

Ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович говорит - украинцы смогут понять по одному признаку, когда конец войны будет близко.

Экстрасенс объяснил, когда стоит ждать конца войны / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Для Украины 2023 год должен стать победным. И украинские бойцы сумеют выгнать российских захватчиков со временно оккупированных территорий. Об этом в интервью YouTube-каналу TOP заявил известный ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович.

По его мнению, основные события в российско-украинской войне произойдут весной.

"Это [победа - Главред] должно произойти, когда будут расцветать деревья и кусты. К началу лета все идет […] Или жасмин! Карты показывают, когда будет цвести жасмин. Ну, это будет май", — сказал Шатилович.

Астрологические прогнозы о войне

Ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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