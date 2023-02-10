"Будет цвести жасмин": экстрасенс объяснил, когда стоит ждать конца войны

Для Украины 2023 год должен стать победным. И украинские бойцы сумеют выгнать российских захватчиков со временно оккупированных территорий. Об этом в интервью YouTube-каналу TOP заявил известный ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович.
По его мнению, основные события в российско-украинской войне произойдут весной.
"Это [победа - Главред] должно произойти, когда будут расцветать деревья и кусты. К началу лета все идет […] Или жасмин! Карты показывают, когда будет цвести жасмин. Ну, это будет май", — сказал Шатилович.
Астрологические прогнозы о войне
Ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине и как будут развиваться события в ближайшее время.
До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
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