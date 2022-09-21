Бесплатное суперудобрение для сада и огорода: что делать с опавшими листьями осенью

Опавшие листья можно использовать как удобрение / Фото ua.depositphotos.com

Опавшая листва в осеннем саду выглядит красиво, но она может не только радовать глаз, но и сослужить хорошую службу дачникам. Если правильно утилизировать листья, то можно улучшить качество почвы и добиться высокого урожая на следующий год.

Что делать с опавшими листьями осенью

Прежде чем ответить на вопрос, что делать с опавшими листьями, сначала нужно выяснить, была ли листва здоровой. Если да, то применений может быть множество:

сделать компост;

использовать в качестве грунта для рассады и комнатных растений;

укрыть листвой многолетние растения;

применить опавшие листья как удобрение;

сделать основу для "теплой грядки".

Если же в саду были парша, садовая гниль, мучнистая роса, коккомикоз, то ни в коем случае нельзя оставлять опавшие больные листья на участке. Компостировать их также нельзя. Возбудители болезней благополучно перезимуют, а затем заразят и посадки.

Опавшие листья - в чем польза для сада и огорода

Листья полны минералов и могут стать отличным органическим удобрением для сада и огорода. Распадаясь, листва возвращает в почву те питательные вещества, которые она получила за время вегетации.

Опавшая листва улучшает качество почвы и делает ее более рыхлой и воздушной. Кроме того, листья дадут пищу бактериям и насекомым, которые удаляют из почвы всевозможные грибки и бактерии. Также листва — лакомство для дождевых червей, они превращают почву в гумус.

Зачем закапывать листья в почву

Как мы выяснили, опавшая листва - это бесплатное удобрение, которое можно просто закопать в саду. Глубина закапывания зависит от типа сада и корневой системы культур, рядом с которыми вы собираетесь рыть яму:

для ягодных кустарников хватит 15-20-сантиметровой глубины;

для семечковых деревьев — 60-70 см;

для карликовых деревьев — 30-40 см.

Мульча из листьев

Сухими листьями можно укрыть розы, неморозостойкие многолетники, декоративные кустарники. Такое мульчирование не только защитит почву, но и улучшит ее качества. В частности, укрытая листьями почва не будет пересыхать и размываться дождями, обнажая корни растений. Кроме того, мульча из листьев блокирует рост сорняков, а в процессе разложения листвы растение будет получать полезные питательные вещества.

Чтобы листья не разлетались от ветра, можно прибегнуть к некоторым хитростям. Во-первых, слой листьев должен быть достаточно солидным - примерно 15 см. Во-вторых, листву можно намочить, тогда ни один лист не шелохнется, даже если ветер будет сильным.

Как сделать теплую грядку из опавшей листвы

Осенняя листва — прекрасная основа для "теплой грядки". Чтобы весной получить урожай как можно раньше, опавшие листья поместите до краев в заранее подготовленные траншеи, а выкопанную почву оставьте возле будущих теплых грядок до весны.

На листву положите измельченную траву и другие зеленые остатки и полейте траншеи водой.

Весной на осевшие листья насыпьте землю, после чего укройте грядки нетканым материалом. Когда они "согреются", высадите рассаду.

Как сделать компост из опавших листьев

Опавшие листья можно измельчить и добавить в компостную кучу. При этом нужно сложить слоями по 15-20 см толщиной "зеленую" и "коричневую" органику.

"Зеленая" органика (навоз, птичий помет, пищевые отходы, отжимки плодов и фруктов, скошенная трава, ботва, листья и вся иная зеленая растительность) насыщена азотом. Она разлагается быстро и с разогревом, становясь для компостной кучи своеобразной печкой, а для почвы — источником азота.

"Коричневая" же органика (сухая листва, а также солома, бумага, опилки, кора) преет медленно, не выделяя тепла. В ней мало азота, но много клетчатки. Потому она отлично рыхлит землю.

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