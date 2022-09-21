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Бесплатное суперудобрение для сада и огорода: что делать с опавшими листьями осенью

21 сентября 2022, 01:40

Если листва была здоровой, то ей можно найти много применений. Поэтому сжигать опавшие листья не стоит, лучше оставить их в саду. Куда же девать опавшую листву?

Опавшие листья
Опавшие листья можно использовать как удобрение / Фото ua.depositphotos.com

Опавшая листва в осеннем саду выглядит красиво, но она может не только радовать глаз, но и сослужить хорошую службу дачникам. Если правильно утилизировать листья, то можно улучшить качество почвы и добиться высокого урожая на следующий год.

Что делать с опавшими листьями осенью

Прежде чем ответить на вопрос, что делать с опавшими листьями, сначала нужно выяснить, была ли листва здоровой. Если да, то применений может быть множество:

  • сделать компост;
  • использовать в качестве грунта для рассады и комнатных растений;
  • укрыть листвой многолетние растения;
  • применить опавшие листья как удобрение;
  • сделать основу для "теплой грядки".

Если же в саду были парша, садовая гниль, мучнистая роса, коккомикоз, то ни в коем случае нельзя оставлять опавшие больные листья на участке. Компостировать их также нельзя. Возбудители болезней благополучно перезимуют, а затем заразят и посадки.

Опавшие листья - в чем польза для сада и огорода

Листья полны минералов и могут стать отличным органическим удобрением для сада и огорода. Распадаясь, листва возвращает в почву те питательные вещества, которые она получила за время вегетации.

Опавшая листва улучшает качество почвы и делает ее более рыхлой и воздушной. Кроме того, листья дадут пищу бактериям и насекомым, которые удаляют из почвы всевозможные грибки и бактерии. Также листва — лакомство для дождевых червей, они превращают почву в гумус.

Зачем закапывать листья в почву

Как мы выяснили, опавшая листва - это бесплатное удобрение, которое можно просто закопать в саду. Глубина закапывания зависит от типа сада и корневой системы культур, рядом с которыми вы собираетесь рыть яму:

  • для ягодных кустарников хватит 15-20-сантиметровой глубины;
  • для семечковых деревьев — 60-70 см;
  • для карликовых деревьев — 30-40 см.
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Мульча из листьев

Сухими листьями можно укрыть розы, неморозостойкие многолетники, декоративные кустарники. Такое мульчирование не только защитит почву, но и улучшит ее качества. В частности, укрытая листьями почва не будет пересыхать и размываться дождями, обнажая корни растений. Кроме того, мульча из листьев блокирует рост сорняков, а в процессе разложения листвы растение будет получать полезные питательные вещества.

Чтобы листья не разлетались от ветра, можно прибегнуть к некоторым хитростям. Во-первых, слой листьев должен быть достаточно солидным - примерно 15 см. Во-вторых, листву можно намочить, тогда ни один лист не шелохнется, даже если ветер будет сильным.

Как сделать теплую грядку из опавшей листвы

Осенняя листва — прекрасная основа для "теплой грядки". Чтобы весной получить урожай как можно раньше, опавшие листья поместите до краев в заранее подготовленные траншеи, а выкопанную почву оставьте возле будущих теплых грядок до весны.

На листву положите измельченную траву и другие зеленые остатки и полейте траншеи водой.

Весной на осевшие листья насыпьте землю, после чего укройте грядки нетканым материалом. Когда они "согреются", высадите рассаду.

Как сделать компост из опавших листьев

Опавшие листья можно измельчить и добавить в компостную кучу. При этом нужно сложить слоями по 15-20 см толщиной "зеленую" и "коричневую" органику.

"Зеленая" органика (навоз, птичий помет, пищевые отходы, отжимки плодов и фруктов, скошенная трава, ботва, листья и вся иная зеленая растительность) насыщена азотом. Она разлагается быстро и с разогревом, становясь для компостной кучи своеобразной печкой, а для почвы — источником азота.

"Коричневая" же органика (сухая листва, а также солома, бумага, опилки, кора) преет медленно, не выделяя тепла. В ней мало азота, но много клетчатки. Потому она отлично рыхлит землю.

Ранее Главред писал, как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечки. Кроме того, сообщалось, что настой из корок граната - очень эффективное удобрение, которое не уступает магазинным подкормкам.

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