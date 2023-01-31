Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любви

Февраль обещает стать месяцем глубоких романтических чувств и тайных финансовых операций.

Астролог Влад Росс рассказал, как в феврале 2023 года будут обстоять дела в финансовой и любовной сферах / Коллаж Главред, УНИАН

Февраль 2023 года обещает быть довольно динамичным, поскольку завершилась ретроградность быстрых планет – Меркурия и Марса. Это порадует тех, кто рвется приступить к новым делам, заняться новыми проектам и вести активную деятельность, прежде всего, это касается бизнесменов. Вместе с тем, в феврале активизируются военные действия в Украине.

Меркурий в Козероге. Меркурий впервой половине февраля-2023 все еще будет двигаться по знаку Козерога. Потому до 11 февраля будет сохраняться время серьезных решений, планирования, важных переговоров. В этот период люди не будут склонны тратить время на ерунду. Это прекрасный период, чтобы учиться, особенно тайм-менеджменту, осваивать дыхательные практики, а также медитировать.

Меркурий в Водолее. 11 февраля Меркурий перейдет в знак Водолея, создавая благоприятный период для обучения, общения, групповых встреч, тренингов, коммуникации и завязывания новых знакомств, особенно дружеских. Меркурий в Водолее всегда предоставляет прекрасные возможности найти новых друзей. Поэтому две вторые декады февраля будут просто прекрасным временем в этом смысле.

Водолей в Меркурии чувствует себя весьма уверенно, хоть в этом знаке зодиака и не обладает особо большими достоинствами. Однако интеллектуальная деятельность в этот период получит стремительное развитие. Люди будут уделать больше внимания общению и обмену идеями. В это время могут появиться интересные и даже гениальные мысли, которые не стоит игнорировать. Если же какая-то идея будет казаться неправдоподобной или слишком смелой, чтобы стать реальностью, не нужно торопиться ее отбрасывать, а лучше записать ее – в будущем она пригодится, поскольку Меркурий в Водолее помогает строить прекрасные планы и проекты. Идеи, возникшие во второй половине месяца, могут оказаться блестящими, особенно это будет касаться различных решений в технике.

Вообще, после 11 февраля будет больше мыслей о будущем, чем в предыдущие месяцы, когда Меркурий шел по жесткому знаку Козерога. Поэтому все мы в феврале-2023 будем жить верой в будущее. В это время благоприятно создавать бизнес-проекты и выстраивать бизнес-модели, а также запускать новые тренинги, открывать новые коллективные энергии.

Также после 11 февраля возможны гениальные успехи Украины на фронте, особенно если наши военачальники будут использовать неординарные подходы. В частности, возможен неожиданный прорыв обороны противника.

Напряженный транзит Меркурия. Вблизи 22 февраля будет напряженный транзит Меркурия, который может сломать планы, принеся неожиданные события и неприятные новости. Вблизи этого аспекта Меркурия стоит с осторожностью принимать решения и общаться с людьми, так как результаты переговоров могут иметь непредсказуемые последствия.

Путин, как известно, любит символичные даты, поэтому 22-24 февраля российские войска вновь могут начать наступление на территорию Украины со всех сторон. Также в это время возможно усиление ракетных ударов.

Полнолуние. Полнолуние ожидается 5 февраля в знаке Льва. Оно будет весьма стрессовым, так как Луна и Солнце попадут в напряженный треугольник с Ураном, а Уран – это планета нестандартности и непредсказуемости. Поэтому события вблизи этого полнолуния могут создать сложные ситуации, которые тяжело предсказать или предвидеть. Если напасть на противника вблизи этого полнолуния, то можно застать его врасплох.

Полнолуние часто приносит события, которые вскрывают истинные мотивы поступков, открывают тайны или выводят наружу то, что было сокрыто. Это время будет благоприятным для постановки диагноза. Потому, если у вас что-нибудь болит, а врачи никак не могут установить причину проблемы, вблизи полнолуния есть шанс наконец разобраться, что происходит. Оперативное вмешательство сразу после полнолуния также может помочь вскрыть суть болезни и наметить путь ее лечения.

Если в предыдущие несколько недель вы усердно работали над своими целями и задачами, в феврале придет время показать результат. Однако результат может оказаться вовсе не таким, как вы предполагали вначале. Все может внезапно меняться, фактор неожиданности будет очень силен.

Позитивная связь полнолуния с Марсом говорит о том, что в феврале продолжится движение вперед, несмотря на сложности и неожиданные препятствия. А в первой декаде февраля действительно велика вероятность столкнуться с проблемами, но позже их удастся преодолеть.

Все-таки вблизи 5 февраля стоит запастись терпением и быть готовым к неожиданным поворотам судьбы. 4-6 февраля будет велика опасность ДТП и несчастных случаев в дороге. Вблизи этого полнолуния стоит действовать вдумчиво, не делая резких движений без серьезных на то причин. Нужно тщательно продумывать все свои планы и проекты.

Деловая активность

Марс в феврале 2023 года будет активно набирать скорость, поэтому проекты, которые в декабре и январе тормозились и встречали препятствия на своем пути, теперь будут быстрее развиваться.

Весь месяц Марс будет двигаться по знаку Близнецы, поэтому интеллектуальная сфера будет играть важную роль.

К слову, Марс в Близнецах – это один из показателей того, что Украине будет поставляться разнообразная колесная и гусеничная техника. К тому же, Близнецы – это знак Воздуха, потому это также может говорить о том, что нашей стране будут поставлены истребители F-16. Плюс Меркурий в Водолее, то есть два знака воздушной стихии, потому поставки самолетов Украине прямо напрашиваются.

В феврале-2023 будет очень много разговоров, переговоров, соглашений. Путин в феврале вдруг может сказать, что выполнены все цели "СВО", и неожиданно принять решение об окончании войны. Он – трус, и он прекрасно знает, что как только Украина начнет получать самолеты, Россия проиграет войну. Но если же он совершенно сумасшедший, то в феврале в очередной раз начнет наступать на Украину.

Марс вошел в Близнецы летом прошлого года, а в феврале 2023 года возможны повторные ситуации, обсуждение того, что уже пройдено, а также произойдет развязка той ситуации, которая началась прошлым летом.

В феврале-2023 можно начинать новые проекты и дела с учетом предыдущего опыта. Если у вас к какому-то делу действительно лежит душа, нужно и дальше проявлять настойчивость. Хорошо планировать дела, которые связаны с интеллектуальной деятельностью, работой с людьми, обучением, потоками информации и поездками. 10-11 февраля благоприятно начинать изучать иностранные языки.

Марс в Близнецах не очень расположен к долгосрочным проектам, поэтому лучше, если новое дело не будет долгосрочным. Например, если вы начинаете новое обучение, лучше, чтобы оно не длилось месяцами. Формат марафона в этом месяце неблагоприятен. Тренинги, курсы повышения квалификации – все это может быть блестящим именно в феврале.

Вблизи 5 февраля будет крайне напряженный аспект между Венерой и Марсом. В это время можно рассориться. Поэтому 3-6 февраля лучше отложить все встречи, прежде всего, романтические, иначе можно рассориться. Лучше в это время не ходить ни в рестораны, ни в кафе и ни с кем не встречаться.

Также вблизи этого транзита нужно с осторожностью подходить к любым финансовым делам – возможны недоразумения и конфликты, люди будут с трудом понимать друг друга. Не очень удачное время для рекламных кампаний и пиара, в частности, для их начала.

Деньги

Бо́льшую часть февраля 2023-го Венера, планета денег, будет идти по знаку Рыбы, поэтому увеличится тяга к тайным финансовым операциям и спекуляциям, а, с другой стороны, усилится интуиция в финансовых делах.

В этом месяце вскроются тайные источники доходов коррупционеров, потому такие истории и скандалы будут постоянно на слуху. Массовые чистки коррупционеров продолжатся и в феврале.

В феврале следует быть осторожнее, поскольку эмоции в некоторых случаях могут помешать правильно обращаться с деньгами. В этот период могут появиться неофициальные доходы, а также доходы из тайных источников. Лучше не афишировать свои поступления в первой декаде февраля, а спокойно делать свое дело, излишне не погружаясь в эмоции. Также можно получить неплохие доходы от творческих занятий. Однако, если ваши доходы превзойдут ваши ожидания, не поскупитесь отдать часть денег на благотворительность и украинскую армию.

4-6 февраля лучше не проводить никаких сложных манипуляций с деньгами, не рисковать, не майнить биткоины, иначе есть риск быть обворованным.

После 20 февраля Венера перейдет в знак Овна, потому будут возникать ситуации, когда будет хотеться поддаться импульсивным желаниям в том, что касается финансов. Поэтому большие покупки 20-28 февраля лучше не делать. Можете купить дом, дачу, машину, а потом пожалеть об этом.

На Венере в Овне будет сложно заставить себя экономить, потому тем, кто любит транжирить деньги или является шопоголиком, в этот период следует быть особенно внимательными и не поддаваться минутным желаниям, делая покупки прагматично и вдумчиво.

Зато в этот период будет больше шансов показывать свои таланты, навыки и быть смелее в том, что касается заработка.

Февраль будет благоприятен для обучения финансовой грамотности и посещения банков. Хорошо записаться на курсы инвестирования, пойти учиться на брокера, финансиста, экономиста. Месяц удачен для бухгалтеров.

С другой стороны, в последний месяц зимы возможны сложности с накопительством, особенно в последней декаде.

К слову, биткоин в последней декаде февраля может подорожать.

Любовь и отношения

В любовных отношениях в феврале 2023 года будет много романтики, а чувства будут глубоки, поскольку планета любви Венера будет находиться в знаке своей экзальтации – в Рыбах. Это создаст идеальную атмосферу для романтических отношений и новых знакомств, особенно вблизи 14 февраля. Венера будет идти по знаку Рыб до 20 февраля. Поэтому идеальное время, чтобы с кем-то познакомиться перед Днем влюбленных.

До 20 февраля люди будут расположены к влюбленности и открыты для знакомств. Даже если в планах нет новых отношений, не исключены неожиданности и сюрпризы. Душа в этот период будет требовать романтики, поэтому не стоит сопротивляться, если захочется сделать подарок человеку, который вам симпатичен. Эмоции в этот период могут взять верх над разумом, что может быть и плюсом, и минусом.

Если вы уже находитесь в отношениях, то это будет прекрасное время, чтобы признаться в своих чувствах, предложить руку и сердце вблизи 14 февраля, уделить возлюбленным больше внимания и провести приятные романтические минуты.

К тому же, в этом году 14 февраля выпадет на период пребывания Венеры в знаке Рыб, потому признаний в любви в этот день будет много, и они будут очень приятными и позитивными.

Впрочем, всегда важно сохранять здравый смысл и не терять голову, а это нелегко сделать при Венере в Рыбах. Если чувства возобладают над разумом, то, вероятно, впоследствии об этом придется пожалеть.

Если вы взрослый и самодостаточный человек, которые не склонен к зависимости, этот период принесет вам положительные события. Если же у вас есть желание раствориться в партнере, и вы склонны поддаться зависимым отношениям, можно прогнозировать разочарование.

15 февраля планета телесной любви Венера соединится с планетой высшей любви и духовности Нептуном. Венчание в церкви в этот день будет просто блестящим решением. В этот день будут заключаться божественные браки, а души будут соединяться на небесах. Это лучший день для того, чтобы бог соединил сердца.

Для творческих людей этот транзит станет отличным периодом для реализации своих фантазий и задумок. В это время благоприятно выпускать альбомы, открывать картинную галерею, выставлять что-то новенькое в Instagram или YouTube. 14-16 февраля может родиться большой хит, способный набрать много миллионов просмотров.

С 20 февраля до 17 марта Венера будет в знаке своего изгнания – в Овне. В это время отношения могут завязываться очень быстро, но, скорее всего, будут недолговечными. Поэтому знакомиться в интернете после 20 февраля не стоит.

Поездки и путешествия

Для поездок в феврале сложатся гораздо более комфортные условия, чем в январе. Поэтому если вы планировали путешествие, и у вас есть возможность выехать за границу, можно смело отправляться в путь. Благоприятно посещение островов: Бали, Маврикий, Сейшелы или Мальдивы.

11 февраля Меркурий будет довольно слабым, поэтому в этот день отправляться в дорогу не стоит. В этот день возможны неожиданные неприятные ситуации в дороге. А кто полетит на самолете 11 февраля, может не долететь.

22 февраля Меркурий будет в напряженном аспекте с Ураном, поэтому 21-23 февраля – самый травмоопасный и катастрофический период.

Благоприятные дни для поездок:

на море, океан, то есть к водоему – 2-4, 14, 19-20 февраля;

в санаторий – 2-4, 14 февраля;

в горы – 16-17 февраля;

близкие путешествия, в деревню или на дачу – 1, 27-28 февраля;

в театры, на аттракционы и обзор городов – 4-6, 9-11, 24-26 февраля;

на тренинги и семинары – 6, 9-10, 14-15, 17-19, 22 февраля;

деловые поездки по финансовым делам – 7-9, 16-17 февраля.

Самые неблагоприятные дни для поездок – 5, 12, 13, 21 февраля.

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В феврале-2023 рекомендуется: начинать краткосрочные проекты; начинать новое обучение, прежде всего, финансовое; участвовать в проектах, которые связаны с информационным бизнесом или транспортом; в середине месяца благоприятно сдать экзамены в автошколе либо заняться вождением; участвовать в совместных проектах, привлекать новых клиентов в свой бизнес; искать новую работу, в том числе временную, даже за рубежом.

В феврале 2023 года не рекомендуется: начинать затяжные проекты, строительство; афишировать свои доходы и расходы; делать резкие движения и кардинально что-то менять, не обдумав дальнейшие шаги.

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