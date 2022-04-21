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Астролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договор

21 апреля 2022, 21:10

Началом неотвратимого краха России и символом победы стала именно ликвидация "Москвы".

гороскоп для украины
Гороскоп для Украины / pixabay

Многие украинцы ждут окончания войны, чтобы поскорее вернуться в родной дом и увидеть близких. Астролог Валентина Виттрок дала свой прогноз, чего ожидать украинцам и когда завершится война.

Астролог отмечает, что переломный момент для Украины наступил еще 12 апреля. "Именно в это время на небе произошло соединение Нептуна и Юпитера в знаке Рыб. Это редчайшее соединение, которое происходит раз в 166 лет и несет за собой переломные моменты. Можно обратиться к истории — так случалось уже не раз. И вот теперь таким переломным моментом стала ликвидация флагмана российского военно-морского флота, крейсера "Москва".", - заявила астролог.

Началом неотвратимого краха России и символом победы стала именно ликвидация "Москвы".

"Ликвидация крейсера "Москва" ударила не только по престижу военных, но и по эмоциональному состоянию россиян и Путина в том числе", - говорил астролог.

"Положение Меркурия в Тельце (как известно, именно этот знак — покровитель Украины) указывает на то, что России таки придется пойти на подписание важных документов. Причем по большей части - направленных на защиту Украины в ущерб России. От прежних ее требований не останется и следа. Агрессор еще будет просить смягчения наказания, но пощады ему не будет. Как и людям, которые стоят за смертями многочисленных мирных жителей", - резюмировала Валентина Виттрок.

Читайте такжеГороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 мая

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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