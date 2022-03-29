Астролог назвала две опасные даты завершения войны с РФ: гороскоп для Украины на 2022 год

Дата завершения войны в Украине / pixabay, reuters

Полномасштабная войны в Украине длится уже более месяца. Каждый из украинцев мечтает вернуться в свой дом и жить в мирной стране.

Астрологи составляют разные прогнозы для Украины. Эзотерик и астролог Елена Астропсихолог назвала две важные даты, когда война в Украине может завершиться.

"Все закончится также внезапно, как и началась. Украина получит много помощи от всего мира. Знак страны Украины - это Телец, а находимся под покровителем Венеры. Враг будет разбит и будет отступать именно 22-23 апреля, когда Украина войдет в знак Тельца", - говорит астролог.

До конца 2022 года Украину ждет очень много переговоров.

"Донецк, Луганск и Крым вернуться в Украину. Это будет большой ценой, больших потерь и переговоров", - добавила она.

А вот в Россию ждет огромный финансовый кризис.

"Пострадают все. Но, до конца 2022 года власть во вражеской стране изменится", - добавила эксперт.

Когда завершится война в Украине - прогноз астропсихолога

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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