Астролог назвал города Украины, жителям которых нужно опасаться обстрелов в ближайшие дни

Астролог Дмитрий Уранус предсказал, что период с 26 по 28 февраля будет очень опасным. Оккупанты будут наносить мощные удары по некоторым городам.

Жителям каких городов нужно опасаться обстрелов в ближайшие дни / коллаж фото ua.depositphotos.com

В период с понедельника по вторник, с 27 по 28 февраля, жителям Украины нужно быть максимально осторожными и бдительными – поскольку велика будет опасность новой серии обстрелов страны русскими оккупантами. Такой прогноз озвучил на своей странице в социальной сети Facebook известный астролог Дмитрий Уранус.

"Следующие опасные даты - 27 февраля, ночь на 28 февраля, и весь день 28 февраля. В это время состоится не просто соединение Луны и Марса в Близнецах, а покрытие диском Луны планеты Марс. Такое бывает нечасто. Данный аспект несет угрозу мирному населению из-за военных действий, а также − транспортной инфраструктуре", − сказал он.

Уранус говорит, что под особой угрозой, по его мнению, будут пребывать Запорожье, Днепр, Полтава, Сумы и окрестности.

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"Особая осторожность и готовность нужна на 35 долготе, плюс-минус 1 градус. Это Запорожье, Днепр, Полтава, Сумы и ближайшие к ним города. В конце февраля, и в начале марта, эти города могут попасть под сильный удар, особенно Днепр и Запорожье. Будьте очень осторожны! Очень вероятно, что все ближайшие и последующие обстрелы в большей степени будут именно по транспортной инфраструктуре, мостам, железной дороге, тяговым подстанциям, хранилищам топлива и по военным объектам", − подытожил он.

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Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Кто такой Дмитрий Уранус Дмитрий Уранус - известный астролог-консультант. Занимается астрологическими вопросами более 30 лет.

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