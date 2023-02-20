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"Жертв будет много": оккупанты устроят нашествие 24 февраля, будет бой за один город Украины

20 февраля 2023, 15:58
Астролог составила гороскоп на 24 февраля для Украины. Ангелина Вакулина рассказала, за какой город может начаться битва.
гороскоп для Украины, война в Украине
Гороскоп для Украины на 24 февраля / pixabay, Генштаб ВСУ

На годовщину масштабного вторжения войск России в Украину 24 февраля оккупанты могут устроить ракетный террор. Также Россия будет провоцировать украинских военных на границах и может начать бойню.

Астролог Ангелина Вакулина говорит, что оккупанты сейчас хотят показать свою мощь именно нанесением вреда разного рода инфраструктуре.

"Близится день (24.02.2022) который мы все никогда не забудем. В общем будет очень много провокаций и опасности в виде ракет и дронов. Спускайтесь в убежище, уходите в коридор", - отмечает астролог, пишет Главред.

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Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Гороскоп на 24 февраля для городов Украины

"Киев - один из основных ракетных целей. Наступления не вижу. Но есть объекты и возможны попадания или обломки в жилые дома. Будут делать вбросы о наступлении, пугать нас, чтобы создать панику и хаос. Белая Церковь тоже есть угроза попадания", - прогнозирует астролог.

По словам Вакулиной, Россия намеревается устроить обстрел приграничных зон в попытке продвинуться к нашим границам.

"Чернигов - оккупации не вижу. Будут попытки пройти, но наши военные к этому готовы и уже укрепили границы. Технику стягивают, но больше для провокации. Обстрелы города будут. Ракеты и опасность з земли тоже есть. Обстрел приграничных зон в попытке продвинуться к нашим границам", - добавила она.

"Сумы - враг будет идти вдоль границы, но наши ребята давно это ждут и готовы к атаке. В целом, сценарий Чернигова", - сообщила астролог.

В Харькове будет много жертв, сказала Вакулина.

"Харьков - в планах зайти в город, но осуществить их план на все сто не вижу. К сожалению жертвы будут, много. Границы, конечно, под угрозой, будут пытаться пройти, сильно обстреливать наше укрепление", - говорит астролог.

Астролог настоятельно рекомендует украинцам не игнорировать тревогу в ближайшие дни.

"Кривой Рог - город под сильной зашитой, как под духовной, так по договоренностям. Ракеты будут лететь. Пострадать может инфраструктура. Тревогу не игнорирует, от осколков сбитых ракет, не застрахован никто", - говорит Вакулина.

Также она рассказала, когда могут освободить Запорожскую область.

"Запорожье - будут освобождать небольшие населенные пункты и возвращаться в состав Украины. Со временем вернут все, но не так быстро, как хочется", - сообщила Вакулина.

"Одесса - будут лететь ракеты, ПВО справится. Целы касаются воды/света. Оккупации и наступления не вижу", - добавила она.

По словам астролога, начнется бой за Бердянск.

"Бердянск - очень мутные ситуации в городе. Много предателей в самом городе, переметнулись на сторону врага. Местные органы власти, всячески препятствуют деоккупации города. Будет бой за город, с потерями, но город вернется на свою прежнюю границу", - говорит она.

"В основном у врага по всем городам ракетные объекты - это свет/вода/тепло для людей. Они сейчас хотят показать свою мощь именно нанесением вреда разного рода инфраструктуре", - отметила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп для Украины на март

Как ранее сообщил астролог Алексей Кириченко, эмоциональный накал на войне придет на 6-7 марта, когда будет Полнолуние. Военные действия будут совсем другими, говорит астролог.

Также астрологи прогнозируют, что именно 23 февраля можно ожидать самый тяжелый день в войне.

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