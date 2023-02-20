"Жертв будет много": оккупанты устроят нашествие 24 февраля, будет бой за один город Украины

Астролог составила гороскоп на 24 февраля для Украины. Ангелина Вакулина рассказала, за какой город может начаться битва.

Гороскоп для Украины на 24 февраля / pixabay, Генштаб ВСУ

На годовщину масштабного вторжения войск России в Украину 24 февраля оккупанты могут устроить ракетный террор. Также Россия будет провоцировать украинских военных на границах и может начать бойню.

Астролог Ангелина Вакулина говорит, что оккупанты сейчас хотят показать свою мощь именно нанесением вреда разного рода инфраструктуре.

"Близится день (24.02.2022) который мы все никогда не забудем. В общем будет очень много провокаций и опасности в виде ракет и дронов. Спускайтесь в убежище, уходите в коридор", - отмечает астролог, пишет Главред.

видео дня

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌

Гороскоп на 24 февраля для городов Украины

"Киев - один из основных ракетных целей. Наступления не вижу. Но есть объекты и возможны попадания или обломки в жилые дома. Будут делать вбросы о наступлении, пугать нас, чтобы создать панику и хаос. Белая Церковь тоже есть угроза попадания", - прогнозирует астролог.

По словам Вакулиной, Россия намеревается устроить обстрел приграничных зон в попытке продвинуться к нашим границам.

"Чернигов - оккупации не вижу. Будут попытки пройти, но наши военные к этому готовы и уже укрепили границы. Технику стягивают, но больше для провокации. Обстрелы города будут. Ракеты и опасность з земли тоже есть. Обстрел приграничных зон в попытке продвинуться к нашим границам", - добавила она.

"Сумы - враг будет идти вдоль границы, но наши ребята давно это ждут и готовы к атаке. В целом, сценарий Чернигова", - сообщила астролог.

В Харькове будет много жертв, сказала Вакулина.

"Харьков - в планах зайти в город, но осуществить их план на все сто не вижу. К сожалению жертвы будут, много. Границы, конечно, под угрозой, будут пытаться пройти, сильно обстреливать наше укрепление", - говорит астролог.

Астролог настоятельно рекомендует украинцам не игнорировать тревогу в ближайшие дни.

"Кривой Рог - город под сильной зашитой, как под духовной, так по договоренностям. Ракеты будут лететь. Пострадать может инфраструктура. Тревогу не игнорирует, от осколков сбитых ракет, не застрахован никто", - говорит Вакулина.

Также она рассказала, когда могут освободить Запорожскую область.

"Запорожье - будут освобождать небольшие населенные пункты и возвращаться в состав Украины. Со временем вернут все, но не так быстро, как хочется", - сообщила Вакулина.

"Одесса - будут лететь ракеты, ПВО справится. Целы касаются воды/света. Оккупации и наступления не вижу", - добавила она.

По словам астролога, начнется бой за Бердянск.

"Бердянск - очень мутные ситуации в городе. Много предателей в самом городе, переметнулись на сторону врага. Местные органы власти, всячески препятствуют деоккупации города. Будет бой за город, с потерями, но город вернется на свою прежнюю границу", - говорит она.

"В основном у врага по всем городам ракетные объекты - это свет/вода/тепло для людей. Они сейчас хотят показать свою мощь именно нанесением вреда разного рода инфраструктуре", - отметила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Гороскоп для Украины на март

Как ранее сообщил астролог Алексей Кириченко, эмоциональный накал на войне придет на 6-7 марта, когда будет Полнолуние. Военные действия будут совсем другими, говорит астролог.

Также астрологи прогнозируют, что именно 23 февраля можно ожидать самый тяжелый день в войне.

Читайте также: