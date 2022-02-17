Звезда Викингов Кэтрин Винник в вышиванке поддержала Украину в День единения

Актриса чутко реагирует на вероятную угрозу ее исторической родине.
Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (имя при рождении Екатерина Анна Винницкая) приняла участие в челлендже Владимира Зеленского #UAразом.
16 февраля, в день вероятного нападения российской армии, президент Украины учредил праздник - День единения, призванный укрепить патриотический дух своего народа.
Кэтрин Винник, несмотря на то, что родилась в Канаде, чтит свои украинские корни. В честь Дня единения на своей странице в Instagram звезда Викингов выложила снимок, сделанный в Украине - актриса приезжала на историческую родину на День независимости в 2021 году.
На фото она стоит на фоне надписи "30 років Незалежності України. Ти у мене єдина". Актриса позирует в длинной юбке, босоножках и вышиванке.
Фото артистка подписала: "Поддерживаю Украину".
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Ранее Кэтрин Винник уже выражала свою поддержку украинскому народу. В социальных сетях звезда заявила, что в конфликте с Россией она "на стороне ее родины, Украины".
К челленджу президента Украины ко Дню единения присоединились многие отечественные звезды. 16 февраля они постили фото и видео с украинской атрибутикой, поздравляя сограждан с праздником.
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