Звезда Викингов Кэтрин Винник в вышиванке поддержала Украину в День единения

Лагерта из Викингов поддерживает Украину / instagram.com/katherynwinnick

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (имя при рождении Екатерина Анна Винницкая) приняла участие в челлендже Владимира Зеленского #UAразом.

16 февраля, в день вероятного нападения российской армии, президент Украины учредил праздник - День единения, призванный укрепить патриотический дух своего народа.

Кэтрин Винник, несмотря на то, что родилась в Канаде, чтит свои украинские корни. В честь Дня единения на своей странице в Instagram звезда Викингов выложила снимок, сделанный в Украине - актриса приезжала на историческую родину на День независимости в 2021 году.

На фото она стоит на фоне надписи "30 років Незалежності України. Ти у мене єдина". Актриса позирует в длинной юбке, босоножках и вышиванке.

Фото артистка подписала: "Поддерживаю Украину".

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Кэтрин Винник в Киеве / instagram.com/katherynwinnick

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Ранее Кэтрин Винник уже выражала свою поддержку украинскому народу. В социальных сетях звезда заявила, что в конфликте с Россией она "на стороне ее родины, Украины".

К челленджу президента Украины ко Дню единения присоединились многие отечественные звезды. 16 февраля они постили фото и видео с украинской атрибутикой, поздравляя сограждан с праздником.

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