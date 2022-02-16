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#UAразом: украинские звезды поддерживают челлендж президента Зеленского ко Дню единения Украины

16 февраля 2022, 12:30

В поддержку Украины массово публикуются сине-желтые флаги.

Украинские звезды поддержали челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / Коллаж - t.me/V_Zelenskiy_official / instagram.com/realpotap / instagram.com/liliia.rebrik

16 февраля в Украине отмечают праздник - День единения. Украинский президент Владимир Зеленский с супругой предложили отпраздновать это событие необычным способом.

В социальных сетях они запустили челлендж суть которого состоит в том, чтобы запостить свое фото с флагом Украины с хэштегом #UAразом.

"Сегодня в День единения в 10:00 на зданиях и сооружениях во всех населенных пунктах поднимут сине-желтый флаг и прозвучит "Ще не вмерла Україна...". А в соцсетях мы запускаем челлендж. Сделайте фото или запишите видео с флагом Украины. Добавьте хэштег #UAразом и опубликуйте. Обозначьте человека, которому хотите передать челлендж", - гласит сообщение в Telegram-канале Зеленского.

Украинские знаменитости с азартом поддержали челлендж, и уже делятся своими фото в социальных сетях:

"Все буде Україна", - Лилия Ребрик.

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Лилия Ребрик поддержала челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/liliia.rebrik

"У День Єднання Україна разом!... У ці непрості часи ми всі потребуємо спілкування, відкритості та чесності. Нам треба говорити, аби не говорили за нас", - Наталья Мосейчук.

Наталья Мосейчук поддержала челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/moseichuk.official

"Сьогодні, як ніколи, я хочу підтримати Україну і нас українців! На нашу долю випало багато випробувань і нам буде про що розповісти нашим онукам. В важкі часи нашої історії ми завжди знаходили сили для того,щоби об’єднатись заради нашого майбутнього. Тому і існує такий народ, така нація і така держава! Україна - це люди,які живуть, люблять, працюють і розвивають нашу країну. Це люди, які навіть за кордоном зберігають нашу культуру, традиції і безмежну любов до Богом даної Землі! Я впевнений, що ми з гордістю переживемо і ці непрості часи! Тільки Разом! Ми вміємо бути єдиними! Нам потрібна підтримка всіх Українців на планеті Земля!" - Алексей 'Потап' Потапенко

Потап поддержал челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/realpotap

"Доброе утро! #UAразом", - Ирина Монатик.

Ирина Монатик поддержала челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/irinamonatik

"Маленький український прапор в моїй валізі завжди.. це мій талісман, за багато років моїх мандрівок! Сьогодні День єднання! І я хочу нагадати що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити!Всім мирного неба над головою і позитиву!" - Леся Никитюк.

Леся Никитюк поддержала челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/lesia_nikituk

"Нехай наші дітки завжди усміхаються та радіють життю! Єднаймося!" - Григорий Решетник.

Григорий Решетник поддержал челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/grisha_reshetnik

"Я в Києві і я не боюсь! А в якому місті ти? #uaразом", - Оля Цибульская.

Оля Цибульская поддержала челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/cybulskaya

"Не день нападения, а День Единения! З Днем Єдності України!" - Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво поддержал челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Доброго ранку!:) ♥️ Єднаймося!" - Руслан Сеничкин.

Руслан Сеничкин поддержал челлендж Зеленского UAразом ко Дню единения / instagram.com/ruslan_senichkin

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон национального единства по случаю Дня единения и обратился к украинцам.

Напомним, в Украине ввели новый праздник - День единения. Он будет отмечаться 16 февраля.

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