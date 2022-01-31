Звезда сериала Викинги Кэтрин Винник в конфликте с Россией публично поддержала Украину

Актриса уважает свои исторические корни и не боится заявить об этом публично.
Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (имя при рождении Екатерина Анна Винницкая) выразила поддержку Украине в конфликте с Россией.
В прошлом году исполнительница роли Лагерты в популярном сериале Викинги посетила свою историческую родину. В Киеве Винник сделала фото на фоне Родины-Матери.
Сейчас, в связи с напряженной ситуацией между Россией и Украиной, актриса выложила это фото на своей странице в Instagram с подписью: "Я на стороне моей Родины, Украины".
Убеждения Винник поддержали в комментариях не только ее украинские поклонники, а и комментаторы со всего мира - Польшы, Великобритании, Мексики и пр., отмечая, что все народы и все нации имеют право на самоопределение.
Актриса Кэтрин Винник родилась в Канаде в Семье Романа и Леси Винницкой. Предки артистки мигрировали из Зпадной Украины. Винник выросла в атмосфере уважения к своим украинским корням, владеет украинским языком.
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Кто из голливудских знаменитостей имеет украинские корни читайте в подборке от Главреда.
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