Звезда сериала Викинги Кэтрин Винник в конфликте с Россией публично поддержала Украину

Лагерта из Викингов Кэтрин Винник поддержала Украину / Коллаж - imdb.com / instagram.com/katherynwinnick

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (имя при рождении Екатерина Анна Винницкая) выразила поддержку Украине в конфликте с Россией.

В прошлом году исполнительница роли Лагерты в популярном сериале Викинги посетила свою историческую родину. В Киеве Винник сделала фото на фоне Родины-Матери.

Сейчас, в связи с напряженной ситуацией между Россией и Украиной, актриса выложила это фото на своей странице в Instagram с подписью: "Я на стороне моей Родины, Украины".

Убеждения Винник поддержали в комментариях не только ее украинские поклонники, а и комментаторы со всего мира - Польшы, Великобритании, Мексики и пр., отмечая, что все народы и все нации имеют право на самоопределение.

Актриса Кэтрин Винник родилась в Канаде в Семье Романа и Леси Винницкой. Предки артистки мигрировали из Зпадной Украины. Винник выросла в атмосфере уважения к своим украинским корням, владеет украинским языком.

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В конфликте с Россией Кэтрин Винник поддерживает Украину / instagram.com/katherynwinnick

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