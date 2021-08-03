Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

С кем Кристине лучше всего связать свою судьбу и какой у нее камень-талисман, разобрался Главред
Имя Кристина пользуется популярностью во всем мире. Девочки с этим именем натуры загадочные, добрые и чувствительные. Православный календарь чтит святых с именем Кристина 6 раз в году.
Значение имени Кристина
Имя греческого происхождения, которое пришло к нам из Византии, в буквальном переводе означает "христианка", "посвященная Христу".
Существует множество вариаций имени, однако самые популярные прозвища Кристины такие: Кристинка, Кристя, Христя, Христюша, Тина, Крестя.
Имя Кристина на разных языках
- Украинский, македонский – Христина.
- Белорусский – Крыстына, Хрыстына.
- Болгарский – Християна, Кристияна.
- Шотландский – Кирстин.
- Финский – Кирси.
Имя Кристина в святцах
Православная церковь почитает святых с именем Кристина 6 раз.
- 19 февраля – Христина Кесарийская (Каппадокийская), мученица;
- 26 марта – Христина Персидская, мученица;
- 31 мая – Христина Лампсакийская, мученица;
- 13 июня – Христина Никомидийская, мученица;
- 6 июля – Христина Владимирская, княгиня, мученица;
- 6 августа – Христина Тирская, мученица.
Имя Кристина в истории
6 августа церковь чтит память мученицы Христины Тирской. Девушка была из знатной семьи и ее отец, губернатор Тира, хотел, чтобы дочь стала языческой жрицей. Он заточил ее в отдельном доме со статуями богов и приказал ей молиться перед ними. Однажды девушке явился ангел и рассказал ей о страданиях, которые ей предстоит испытать. После этого Христина уничтожила все статуи и навлекла на себя гнев отца, рассказав о своей вере в Единого Господа. Ее подвергли жутким пыткам, привязав к раскаленному колесу, но ангел залечил ее раны. Все последующие истязания не увенчались успехом, а люди, увидев, что она остается невредимой, уверовали в чудо. Она обратила в веру около трех тысяч человек и была казнена усечением меча.
Самые знаменитые Кристины
- Кристина Нильсон - шведская певица, солистка оперных театров в Париже и Лондоне;
- Кристина Орбакайте, эстрадная певица, актриса;
- Кристина Стед, австралийская писательница;
- Кристина Агилера – американская певица.
Имя Кристина: характер и совместимость
Уже с самого детства Кристины наделены такими качествами как щедрость, чувствительность, целеустремленность. Носительница имени не привыкла сдаваться, даже под влиянием самых неблагоприятных обстоятельств и доводить начатое до конца. Они очень тонко чувствуют переживания близких.
Кристина своей харизмой способна покорить немало сердец. Однако она очень ценит семейный уют и прилагает все усилия, чтобы сохранить гармонию в семье. Она превосходная хозяйка.
Женщины с этим именем заботливые мамы, однако, приучают своих детей к самостоятельности уже с самого раннего возраста.
Идеальная совместимость у Кристины с Андреем, Борисом, Федором, Акимом и Гордеем.
Крепкий брак у Кристины получится с Егором, Святославом, Эрнестом, Семеном, Венедиктом, Кузьмой.
Полная несовместимость характеров с мужскими именами Максим, Владимир, Лука, Демьян, Игнат, Юлий, Ян.
Астрология имени Кристина
- Знак Зодиака – Лев.
- Планета-покровитель – Солнце.
- Цвет имени – белый.
- Удачный день – суббота.
- Талисман – кипарис и голубь, камень- алмаз.