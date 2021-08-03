Значение имени Кристина: характер, счастливый день, совместимость с другими именами

Имя Кристина: значение и характер / 35photo.pro

Имя Кристина пользуется популярностью во всем мире. Девочки с этим именем натуры загадочные, добрые и чувствительные. Православный календарь чтит святых с именем Кристина 6 раз в году.

Значение имени Кристина

Имя греческого происхождения, которое пришло к нам из Византии, в буквальном переводе означает "христианка", "посвященная Христу".

Существует множество вариаций имени, однако самые популярные прозвища Кристины такие: Кристинка, Кристя, Христя, Христюша, Тина, Крестя.

Имя Кристина на разных языках

Украинский, македонский – Христина.

Белорусский – Крыстына, Хрыстына.

Болгарский – Християна, Кристияна.

Шотландский – Кирстин.

Финский – Кирси.

Имя Кристина в святцах

Православная церковь почитает святых с именем Кристина 6 раз.

19 февраля – Христина Кесарийская (Каппадокийская), мученица;

26 марта – Христина Персидская, мученица;

31 мая – Христина Лампсакийская, мученица;

13 июня – Христина Никомидийская, мученица;

6 июля – Христина Владимирская, княгиня, мученица;

6 августа – Христина Тирская, мученица.

Имя Кристина в истории

6 августа церковь чтит память мученицы Христины Тирской. Девушка была из знатной семьи и ее отец, губернатор Тира, хотел, чтобы дочь стала языческой жрицей. Он заточил ее в отдельном доме со статуями богов и приказал ей молиться перед ними. Однажды девушке явился ангел и рассказал ей о страданиях, которые ей предстоит испытать. После этого Христина уничтожила все статуи и навлекла на себя гнев отца, рассказав о своей вере в Единого Господа. Ее подвергли жутким пыткам, привязав к раскаленному колесу, но ангел залечил ее раны. Все последующие истязания не увенчались успехом, а люди, увидев, что она остается невредимой, уверовали в чудо. Она обратила в веру около трех тысяч человек и была казнена усечением меча.

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Самые знаменитые Кристины

Кристина Нильсон - шведская певица, солистка оперных театров в Париже и Лондоне;

Кристина Орбакайте, эстрадная певица, актриса;

Кристина Стед, австралийская писательница;

Кристина Агилера – американская певица.

Имя Кристина: характер и совместимость

Уже с самого детства Кристины наделены такими качествами как щедрость, чувствительность, целеустремленность. Носительница имени не привыкла сдаваться, даже под влиянием самых неблагоприятных обстоятельств и доводить начатое до конца. Они очень тонко чувствуют переживания близких.

Кристина своей харизмой способна покорить немало сердец. Однако она очень ценит семейный уют и прилагает все усилия, чтобы сохранить гармонию в семье. Она превосходная хозяйка.

Женщины с этим именем заботливые мамы, однако, приучают своих детей к самостоятельности уже с самого раннего возраста.

Идеальная совместимость у Кристины с Андреем, Борисом, Федором, Акимом и Гордеем.

Крепкий брак у Кристины получится с Егором, Святославом, Эрнестом, Семеном, Венедиктом, Кузьмой.

Полная несовместимость характеров с мужскими именами Максим, Владимир, Лука, Демьян, Игнат, Юлий, Ян.

Астрология имени Кристина