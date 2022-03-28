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Ядерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцев

28 марта 2022, 12:17

За ядерную войну отвечает Плутон. Эта планета уже начинает притормаживать, а 29 апреля останавливается полностью и разворачивается в ретроградное движение.

гороскоп, ядерный удар
Ядерного удара не будет, говорит гороскоп 2022 / Фото ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли использует ядерное оружие в войне с Украиной, но применение химического или биологического оружия вполне возможно. Такой неутешительный прогноз озвучила астролог из Австралии Анжела Перл.

По ее словам, за ядерную войну отвечает Плутон. Эта планета уже начинает притормаживать, а 29 апреля останавливается полностью и разворачивается в ретроградное движение до 8 октября.

"На полгода планета как бы замирает или останавливается. Когда планета ретроградная, она ближе к земле и она может давить. Может быть запугивание, но то что это (ядерный удар, - ред.) случится, я не думаю", - сказала астролог на своем Youtube-канале.

Что касается химического или биологического оружия, то за него отвечает Нептун. Эта планета сейчас сильная и идёт вперёд.

"Поэтому я думаю, что будут какие-то попытки применения или химического оружия, или биологического", - прогнозирует специалист.

Несмотря на то что Юпитер и Нептун - это планеты завершения войны, но при этом у каждой из них есть и позитивные, и негативные стороны.

"Негативная сторона Нептуна - это как раз химия и биология, которая может может сработать как применение этого оружия. Нужно быть очень осторожными и готовыми к этому", - предупредила Анжела Перл.

Смотрите прогноз на видео с 14:44:

Как сообщал Главред, ранее Перл рассказала, что каждый раз, когда заканчивается война, соединяются Юпитер и Нептун. Так было в 1919 и 1945 годах. И такое соединение будет в апреле - 12 числа. Астролог уверена, что Украина победит в войне. Произойдет это очень скоро.

Астролог Анжела Перл - один из самых популярных астрологов в YouTube. У нее 1,5 млн подписчиков. Анжела живет в Австралии, а родом она из Украины. На момент начала войны ее сестра и мама были в Киеве.

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