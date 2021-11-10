Зависимость от соцсетей: психолог объяснила, чем она опасна

Что будет с лайкозависимыми людьми, если отрубить им соцсети - ответ психолога / ua.depositphotos.com

Наверное, сложно найти человека, который в современном мире не зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети. И если для кого-то виртуальное общение - это всего лишь способ не заскучать по дороге домой в маршрутке, то для многих это очень важная составляющая, а иногда и даже замена их реальной жизни.

Семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань объяснила, почему люди испытывают потребность публиковать каждый свой шаг в социальных сетях и почему они так зависимы от одобрения незнакомцев.

По словам Щербань, когда человек ждет лайков под своими фотографиями в соцсети, то в этом случае он подменяет любовь признанием и восхищением.

"Когда вся жизнь выставляется напоказ в соцсетях, мол, "посмотрите, какой я классный, вы меня любите таким, я достоин вашей любви?". Вместо того, чтобы напрямую спросить об этом близких, человек занимается эксгибиционизмом, выкладывая в сеть все: душ, еду, прогулки. Сейчас многие этим занимаются, но вопрос в том, какую именно потребность они так закрывают, и что они чувствуют, когда лайков недостаточно", - объяснила психолог.

Если таких людей лишить соцсетей, то они впадут в апатию и депрессию.

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"Для них это будет стрессовая ситуация. Человеку, который привык жить напоказ и в иллюзии, придется проявляться как-то иначе. Часть людей, пристыженных и не склонных к проявлению себя истинного, попадут в не очень приятное психологическое состояние. Может проявиться психосоматика. Во время блокировки Фейсбука и Инстаграма люди искали другие варианты соцсетей, где бы можно было проявиться", - напомнила Щербань.

Эксперт добавила, что очень часто в зависимость от соцсетей попадают дети.

Как сообщал Главред, ранее семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань рассказала, как избавиться от послеродовой депрессии.

Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань.

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