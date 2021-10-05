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"Мы уронили вообще всё, Марк, честно!": самые яркие фотожабы на сбой Facebook, Instagram и WhatsApp

5 октября 2021, 12:05

Пока владелец компании Facebook Марк Цукерберг стремительно терял деньги, пользователи не тратили зря свободный вечер и упражнялись в сарказме.

Вечером 4 октября произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые масштабные проблемы возникли на платформе Facebook

Неудачный вечер выдался четвертого октября у всех любителей скоротать время в соцсетях. Масштабный сбой произошел на платформе Facebook, а также на сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Жаловались пользователи и на работу Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat.

Работа популярных Интернет-ресурсов возобновилась примерно около часа ночи по Киеву – сбой длился примерно семь часов. Инженерам, видимо, пришлось изрядно попотеть, чтобы решить проблему. Издание The New York Times писало, что не обошлось даже без болгарки: из-за сбоя "упала" и пропускная система. Сотрудники Facebook не могли попасть на рабочие места, чтобы вручную перезапустить серверы.

И пока Марк Цукерберг стремительно терял деньги (акции компании упали на пять процентов, а сам владелец Facebook обеднел на 6,6 млрд долларов), пользователи упражнялись в сарказме. Не отставали и другие соцсети, например Тwitter, который продолжал работать, а активность в нем очень сильно возросла.

Главред собрал собрал шутки, мемы и фотожабы, связанные со сбоем в работе самых популярных социальных сетей Instagram и Facebook.

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  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети
  • Мемы о сбое в Facebook
    Мемы о сбое в Facebook Фото соцсети

Как сообщал Главред, масштабный сбой 4 октября - самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей.

В компании сообщили, что его причиной сбоя стало неудачное внесение изменений в конфигурацию магистральных маршрутизаторов. В компании уверяют, что данные пользователей не пострадали.

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями.

viber
Instagram Facebook Марк Цукерберг WhatsApp новости Украины и мира
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