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Как избавиться от послеродовой депрессии – ответ эксперта

9 ноября 2021, 01:21
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Женщина девять месяцев носила ребенка и находилась в одном гормональном состоянии. После родов ее тело и психика должны восстановиться.

послеродовая депрессия
Послеродовая депрессия возникает у 10–15% женщин после родов / Фото ua.depositphotos.com

Послеродовая депрессия может быть естественным способом перехода женщины в нормальное состояние после девяти месяцев беременности. Если такое состояние продолжается дольше, чем несколько месяцев, значит нужно принимать какие-то меры.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучила семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань.

"Женщина девять месяцев носила ребенка и находилась в одном гормональном состоянии. А после родов ее тело и психика должны каким-то образом прийти в себя и восстановиться. Какое-то время (месяц-два) эта депрессия может быть натуральным следствием перехода", - сказала эксперт.

Если послеродовая депрессия затянулась, нужно разобраться в причинах этого состояния.

"Может, женщина все делает одна, ей некому помочь, и она уже загнана. Тогда следует разобраться, почему ее муж никак не участвует в бытовых вопросах, просят ли его об этом, или женщина изначально все взяла на себя. Стоит позаботиться о себе и привлекать супруга к помощи. Можно попросить его иногда выводить вас на прогулку, в кино или парк, или иногда отпустить вас повидаться с подругами. Нужно немного времени уделить себе, и тогда депрессивные процессы пройдут намного быстрее", - посоветовала Щербань.

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Справка. Послеродовая депрессия – депрессивные симптомы, которые сохраняются более двух недель после родов и мешают повседневной деятельности. Возникает у 10–15% женщин после родов, передает справочник MSD.

Послеродовой депрессии чаще подвержены женщины с депрессией в анамнезе, те, у которых в жизни присутствуют значимые жизненные стресс-факторы, отсутствие поддержки со стороны партнера или членов семьи и так далее.

Как сообщал Главред, ранее семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань дала важные советы людям, которые испытывают трудности, работая удаленно.

Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань.

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