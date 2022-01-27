Замиокулькас, каланхоэ, фикус будут кайфовать: как использовать корки апельсина для подкормки цветов

Кожура цитрусовых подкармливает растения и избавляет от вредителей / коллаж pixaby

Если вы любите цитрусовые, то не спешите выбрасывать корки. Есть масса способов их применения, и один из них - приготовить удобрение для цветов в домашних условиях.

Кожура цитрусовых как удобрение - хороший аналог покупных подкормок. Она почти всегда есть под рукой и не ударит по семейному бюджету. А еще - такое удобрение для комнатных цветов не содержит химии, что также играет немаловажную роль.

К слову, для приготовления удобрения можно использовать кожуру не только апельсинов, но и других цитрусовых - лимонов, грейпфрутов, мандаринов, гранатов.

Кожура цитрусовых как удобрение - польза

Удобрение из цитрусовых корок для комнатных цветов можно использовать, если необходимо повысить плодородность грунта.

Кожура апельсина содержит витамины А, С, Е, эфирные масла, флавоноиды и пектиновые вещества.

Реклама

Так же в ней много калия и фосфора, которые жизненно необходимы растениям, а также натрия - он участвует в клеточном обмене и повышает зимостойкость растений.

Кожура от апельсинов содержит лимонен - особое вещество, которое нарушает защитное покрытие насекомых и приводит к их гибели. Таким образом, удобрение из апельсиновых корок - верный помощник в борьбе с вредителями (паутинным клещом, трипсами, тлей). Также апельсин эффективен против муравьев.

Если у вас дома есть кошка, которая не против покопаться в вазонах, то апельсиновая кожура поможет избавить животное от вредной привычки, ведь кошки не любят запах цитрусовых.

Важно: апельсиновые корки закисляют грунт, поэтому такое удобрение подойдет не всем растениям.

Читайте такжеПринесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ

Настой из кожуры цитрусовых - способ приготовления

В литровую банку нужно примерно на треть засыпать апельсиновые корки и залить их кипятком. Настой из кожуры апельсинов должен настаиваться в течение суток.

После этого корки из банки вытащить, а настой разбавить чистой водой. Должен получиться литр подкормки.

Удобрение из цитрусовых корок для комнатных цветов - как использовать

Настоем нужно поливать цветы нечасто - примерно раз в 3–4 недели. Сначала лучше немного полить обычной водой, чтобы не обжечь корни.

Опытные цветоводы говорят, что в холодную пору года эта подкормка отлично спасает растения.

Также можно опрыскивать растения. Для этого почистите 2-3 апельсина, измельчите кожуру и залейте 1 л теплой воды. Настаивать раствор нужно в темном месте в течение недели. Затем процедить, добавить 2 л воды и 1 ст. л. жидкого мыла. Листья обрабатывать с обеих сторон. Также листья можно протирать спонжем, смоченном в настое.

Как сообщал Главред, жмых кофе можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

Вам также может быть интересно: